به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه D پیگیری شد که طی آن تیم‌های الریان قطر و الشباب عربستان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این مسابقه که در ورزشگاه احمد بن علی الریان برگزار شد، باتیستا داسیلوا(33- پنالتی) گل تیم الریان را به ثمر رساند و ناصر الشماری(58) گل تساوی الشباب را وارد دروازه تیم میزبان کرد.

در پایان دیدارهای هفته نخست گروه D لیگ قهرمانان آسیا تیم‌ فوتبال ذوب آهن ایران با 3 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های الریان قطر و الشباب عربستان با یک امتیاز رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. تیم الامارات امارات هم بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده