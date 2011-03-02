4 هزار میلیارد ریال برای طرح جامع اطفای حریق تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خلیلی عصر چهارشنبه در کارگاه تخصصی بررسی کمبودهای این طرح در گرگان از آغاز اجرای تدوین طرح جامع اطفای حریق در کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: این طرح پس از آتش سوزی جنگل های شمال به خصوص استان گلستان در دست تدوین است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح جامع اطفای حریق دو رویکرد تعیین دقیق وظایف دستگاههای اجرایی و تامین اعتبار انجام می شود.



خلیلی افزود: با برگزاری کارگاههایی تخصصی برای بررسی کمبودها و نقص های این طرح آغاز شده است تا پس از نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

مدیرکل دفتر حفاظت شکار و صید سازمان محیط زیست برای شرکت در کارگاه هم اندیشی روش های نوین پیشگیری مقابله و اطفا حریق جنگل به گرگان سفر کرده است.

کارشناسانی از 12 استان در این کارگاه حضور داشتند.

در جریان آتش سوزیهای سال جاری از 26 آبانماه حدود 135 فقره آتش سوزی در جنگلهای استان بوقوع پیوست.



بر اثر این آتش سوزیهای دو هزار و 700 هکتار از سطح عرصه های جنگلی استان دچار حریق شد که 60 هکتار مربوط به جنگلهای سوزنی برگ بوده است.



سالانه 120 فقره آتش سوزی در جنگلهای استان بوقوع می پیوندد.

جنگلهای گلستان با 450 هزار هکتار وسعت بخشی از جنگلهای خزری به شمار می آید.