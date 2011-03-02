مهندسان از بافتهای سنتی بوشهر در معماری جدید استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر اظهار داشت: بافت قدیم بوشهر نمادی از معماری پدران و نیاکان ما از قدیم الایام است که به رغم قدمت بسیار زیاد از جذابیت و شادابی بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه مهندسی سازه از مهمترین زمینه های توسعه، اظهار داشت: مدیریت نظارت تعمیر نگهداری اجرا و تولید سازه از جمله فرایندهای مهندسی سازه است که نظام مهندسی نقش مهمی در این زمینه دارد.

صفایی بوشهری گفت: نظام مهندسی باید با نظارت بر بنای ساختمان ها امکان مقاومت این بناها در مقابل زمین لرزه های 5 تا 6 ریشتر را فراهم کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان بوشهر نیز گفت: دو هزار و 350 مهندس عضو این نهاد در رشته های برق، عمران، معماری، مکانیک و شهرسازی فعالیت می کنند.

علیرضا سنایی دشتی افزود: قبلاً ما نزدیک به 50 نفرعضو داشته‌ایم و در حال حاضر این تعداد به 1600 نفر افزایش یافته است که از این تعداد یک هزار نفر مجوز کار را دارند و آموزش‌ های مختلفی به آنها داده شده است