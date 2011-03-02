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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۲

آیت الله نورمفیدی:

مهارت دینی با ادبیات روز به مردم ارائه شود

مهارت دینی با ادبیات روز به مردم ارائه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، اضافه کرد: مهارت دینی باید با ادبیات روز به مردم ارائه شود و علم تفسیر قرآن نیز باید با حفظ چارچوب به نسل امروز انتقال یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان با بیان مسئولیت بزرگ علما و طلاب در برابر مردم، افزود: علما وظیفه دارند تا به عنوان وارثان پیامبر(ص) همواره بر تزکیه نفس خویش اهتمام ورزند و علمی کسب کنند که با ارزش بوده و بر دل آنان اثر بگذارد و قلب را در اختیار بگیرد.

وی با اشاره به وظایف حوزه های علمیه و علما تصریح کرد: آنان باید در راستای کسب علم و کمال دانش براساس موازین شریعت عمل کنند و آنچه می آموزند منطبق با زمان و زبان حال مردم باشد.

وی، شان و وظیفه علما را در استفاده درست از فرصتها و مسئولیت بسیارمهم عنوان کرد و افزود: ایمان و عمل صالح بزرگترین سرمایه بشر است و بهترین دوران برای کسب این سرمایه فقط در زمان جوانی است.

نماینده ولی فقیه دراستان گلستان، با بیان ابعاد صالحانه شخصیت امام (ره) اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره)  از همان دوران جوانی شخصیت خودساخته ای داشتند و تا پایان عمر نیز آن را حفظ کردند.

آیت الله نورمفیدی، از اخلاق پسندیده به عنوان یکی از خصایص یک عالم واقعی و رمز موفقیت پیامبر گرامی اسلام(ص) در راه تبلیغ دین اسلام نام برد وگفت: اخلاق در حوزه دین باید با زبان خود همراه باشد و در بعد اجتماع نیز درست و سازنده عمل کند تا مردم از دین فراری نشوند.

وی اضافه کرد: البته اخلاق شایسته خاص روحانیون و علما نیست وهمانطور که در دین مبین اسلام تاکید شده است، همه مردم باید در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و خانوادگی خویش آن را در نظر داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی، در پایان گفت:علم سرمایه گرانقدری است که در همه جا گرامی است و با ارزشترین آن را نیز علم منطبق با عمل و موثر بر جان و دل عنوان کرد.

کد مطلب 1265791

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