همه کشورهای عربی در معرض قیام هستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "مصطفی عثمان اسماعیل" گفت : علت قیامهای متعدد در کشورهای عربی لگد مال کردن امت عربی و اعمال ظلم به ویژه علیه اسلام گرایان این کشورهاست.

وی افزود: همه کشورهای عربی در معرض انقلاب هستند، زیرا عدالت و آزدای در آنها وجود ندارد و همه تصمیمات جنبه استبدادی دارند.

عثمان اسماعیل ضمن ایمن دانستن کشورش از قیامهای مردمی، تصریح کرد: فساد در سودان وجود دارد، اما فراگیر نیست و در زمینه آزادی نیز سودان شاهد خفقان نیست.

شایان ذکر است که انقلابات مردمی که از تونس آغاز شده است همچنان ادامه دارد در برخی موارد مانند لیبی با خونریزی در جریان است. برخی مخالفان "عمر البشیر" اخیرا خواستار اصلاحات در این کشور شده بودند.