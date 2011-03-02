سند ملی آموزش و پرورش تا قبل از عید نهایی می شود

حمید رضا حاجی بابایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره تدوین سند ملی آموزش و پرورش اظهار داشت: این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست پیگیریست که قرار است تا عید تمام شود.

وی با اشاره به وضعیت آموزشیاران نهضت سواد آموزی در کشور نیز خاطرنشان کرد: این قانون مصوب مجلس است و بر اساس قانون قرار بر این شده که در این زمینه کارگروه حقوقی تشکیل شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات این کارگروه حقوقی نحوه ثبت نام و آزمون آموزشیاران نهضت سواد آموزی اعلام خواهد شد.

حاجی بابایی افزود: این قانون شامل همه آموزشیاران نهضت سواد آموزی کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش کشور بیان داشت: امروز آموزش و پرورش به دنبال آن است که جایگاه و افتخارآفرینی معلم را به خوبی ترسیم کند.