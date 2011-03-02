صلیب سرخ خواستار دسترسی به غرب لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،"ایو دکور" مدیرکل کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با اعلام این مطلب گفت : این بحران برای 14 روز ادامه داشته و در حال حاضر شرایط بحرانی است و باید نیازهای کسانی که تحت تأثیر این درگیری قرار گرفته‌اند تامین شود.

وی افزود: ما از تمام طرفهای درگیر می‌خواهیم به حقوق مجروحان و بیماران برای دسترسی به مراقبتهای درمانی احترام گذاشته و رسیدن کمکهای بشردوستانه به نیازمندان را تضمین کننند.

به گفته دکور، شرایط برای ورود اساسی‌ترین نیازها به مناطق غربی کشور بسیار ناامن است، در حالیکه کارکنان درمانی و امدادی باید بتوانند در امنیت به کارشان ادامه دهند، نباید به بیماران حمله شود و آمبولانس‌ها و بیمارستان‌ها نیز نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

بر این اساس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در مرز تونس یک تیم خدمات اورژانسی مستقر کرده که شامل جراحان، پرستاران و منابع درمانی بوده و در انتظار ورود به غرب لیبی است. این کمیته اکنون 9 کارمند خارجی در بنغازی دارد و در حال هماهنگ کردن تلاشهای خود با اعضای جمعیت هلال احمر لیبی است که به کمک‌رسانی به قربانیان خشونت‌ها ادامه داده‌اند.

گفتنی است تا کنون‌ کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ درمجموع حدود 50 متخصص اورژانس را گردآورده تا در جهت برآورده کردن نیازهای گوناگونی که از ناآرامی‌ها ناشی شده‌‌اند فعالیت کنند.