راههای انتقال قدرت بررسی شد/ ادامه تظاهرات ضد عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، یک منبع یمنی وابسته به مخالفان علی عبدالله صالح گفت : گروهی از هئیت علمای یمن به ریاست "الشیخ عبدالمجید الزندانی" عصر سه شنبه با احزاب القاء المشترک دیدار کرده اند.

این منبع وابسته به جمعیت اصلاحات سیاسی یمن افزود: در این دیدار عمای یمنی راههای انتقال مسالمیت آمیز قدرت ظرف یکسال را مورد بررسی قرار دادند.

این در حالی است که هئیت مذکور دوشنبه با "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن دیدار کرده بود و موضوعاتی از جمله باطل کردن اصلاحاتی که از سوی وی بر قانون اساسی صورت گرفته است، پس گرفتن دعوت به برگزاری انتخابات و تشکیل دولت وحدت ملی را مطرح کرده بود.

دو نفر از رهبران مخالف رئیس جمهوری یمن نیز برمخالفت با تشکل دولت وحدت ملی دراین کشور تاکید کرده بودند.

منابع خبری اعلام کردند که تظاهرات علیه علی عبدالله صالح در شهرهای صنعاء، تعز و عدن برگزار شده است. در درگیری میان تظاهرات کنندگان مخالف و موافق حکومت یمن در منطقه الحدیده در غرب یمن هفده نفر زخمی شدند.