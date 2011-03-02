به گزارش خبرنگار مهر، قاضی القریری که پس از شکست عصر امروز تیمش برابر ذوب‌آهن ایران در نشست خبری سخن می‌گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: به تیم ذوب‌آهن اصفهان به خاطر این پیروزی تبریک می‌گویم اما اشتباهات فردی بازیکنان ما عامل این پیروزی بود.

وی اضافه کرد: در نیمه نخست بازی متعادل بود، در مقطعی از زمان ذوب‌آهن و در مقطعی دیگر ما خوب بازی می‌کردیم که در این بین با استفاده از ضدحملات توانستیم به گل اول دست یابیم. البته اشتباهات فردی باعث شد پیش از پایان نیمه نخست گل تساوی را دریافت کنیم.

سرمربی تونسی تیم فوتبال الامارات امارات خاطرنشان کرد: در بین دو نیمه به بازیکنان تیم تذکر دادم که دیگر دچار اشتباهات فردی نشوند ولی بازهم این اتفاق رخ داد تا ذوب‌آهن به گل دوم دست یابد. این گل باعث شد تمرکز تیم ما به هم بریزد گرچه با انجام تعویض‌های لازم شرایط را باز هم به سود خود تغییر دادیم ولی بدشانسی عاملی بود که به گل تساوی نرسیم.

وی با خسته نباشید به بازیکنانش که برابر نایب قهرمان آسیا عملکرد خوبی داشتند، تاکید کرد: ذوب‌آهن بازیکنان خطرناکی داشت اما من انتظارم از این تیم به خاطر نتایج درخشان فصل گذشته‌اش بیشتر بود و فکر می‌کردم این تیم قوی‌تر باشد.

القریری افزود: ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی است که بازیکنان باتجربه و خوبی را در اختیار دارد که در این بین خلعتبری و حدادی‌فر بهترین بازیکنان آنها در این دیدار بودند. آنها در این دیدار موقعیت چندانی نداشتند و روی اشتباهات فردی ما پیروز شدند.

وی همچنین در مورد تیم ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: قطعا اگر این تیم بتواند روند فعلی‍‌ اش را ادامه دهد می‌تواند بار دیگر یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا باشد.

سرمربی تونسی تیم فوتبال الامارات امارات در پایان با بیان اینکه شاید یک تیم خوب بازی کند اما خوب بازی کردن دلیلی برای پیروز شدن نیست، گفت: ما در اول راه دشواری قرار داریم اما می‌توانیم با استفاده از سه بازی خانگی که در پیش خواهیم داشت شرایط را به سود خود تغییر دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که امشب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با نتیجه 2 بر یک به سود تیم ذوب آهن به پایان رسید.