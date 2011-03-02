صادرات سنگ لرستان افزایش یابد/ حمایت از توسعه صادرات استان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا رحیمی در نشست اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه سال آینده توان دولت با آغاز به کار صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری بیشتر خواهد بود فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان لرستان می توانند برنامه و طرح‌های خود را برای رشد اقتصاد و افزایش صادرات این استان ارائه کنند.

وی استان لرستان را استانی سرشار از منابع و ظرفیتهای فراوان دانست و بر ضرورت به‌ کارگیری مزیتها و توانمندیهای این استان تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم پیوند میان دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: دولت در واقع باید امور را مدیریت کند و کارهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد.

رحیمی یکی از مزیتهای مهم استان لرستان را وجود معادن سنگ در این استان برشمرد و گفت: مسئولان استان باید تلاش کنند ضمن فعال کردن این مزیت بزرگ، گام‌های مؤثری برای توسعه و افزایش صادرات سنگ بردارند.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات کارگروه صادرات که روز گذشته برگزار شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه تصمیمات مناسبی گرفته شده و برای صادرات در سال آینده هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مطلوبی صورت گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه سال آینده توان دولت با توجه به آغاز به کار صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری بیشتر خواهد بود از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان لرستان خواست برنامه و طرح‌های خود را برای رشد اقتصاد و افزایش صادرات این استان ارایه دهند تا با حمایت‌های دولت و تخصیص تسهیلات، شاهد رونق اقتصادی در این استان باشیم.

بنابر این گزارش در این نشست برخی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان لرستان به بیان مشکلات و موانع پیش‌روی اقتصاد استان پرداخته و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوری که با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.