امضای یادداشت تفاهم همکاری بین مجالس ایران و بولیوی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این تفام نامه همکاری بدین شرح است:

بنا به دعوت رسمی جناب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شواری اسلامی جناب آقای هکتور ارسه ساکونتا، رئیس مجلس قانونگذاری دولت چندملیتی بولیوی در راس یک هیات بلندپایه پارلمانی از 10 لغایت 13 اسفند 1389 برابر با 1 الی 4 مارس 2011 از جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

طی این دیدار جناب آقای هکتور ارسه ساکونتا، علاوه بر گفت و گو تبادل نظر با رئیس مجلس شورای اسلامی با چند تن دیگر ازمقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران ملاقات و پیرامون راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوستانه دو کشور و موضوعات موردعلاقه مذاکره کردند.

در پایان این دیدار روسای مجالس دو کشور باتوجه به چشم انداز همکاری های دوستانه بین دو کشور بر اهتمام دو کشور برای پیشبرد روابط دوستانه متقابل، نقش مهم مجالس در تحکیم مناسبات در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید داشته و پس از انجام رایزنی و گفت وگوهای سازنده درخصوص موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌‎المللی در فضایی آکنده از صمیمیت و تفاهم در موارد ذیل توافق کردند:

1- طرفین با تاکید بر نقش مهم مجالس در توسعه و گسترش همکاری‌های دوستانه دو کشور برای تداوم مشورت‌های منظم میان مجالس دو کشوردر سطوح گوناگون توافق کردند.

2- طرفین درتلاش برای ارتقای سطح همکاری‌های پارلمانی، جهت تبادل تجارب پارلمانی و قانونگذاری، ظرفیت های مرتبط بامدیریت پارلمانی و روند قانونگذاری از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی منظم توافق کردند.

3- طرفین توافق نمودند گروه‌های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور باهدف تقویت همکاری های مجالس و پیگیری اجرای توافقات دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و سایر زمینه‌ها بصورت دوره‌ای تبادل هیات نماید.

4- روسای مجالس دو کشور با تاکید بر اهمیت گسترش روابط پارلمانی در قالب تبادل تجارب پیرامون مشورت های منظم میان کمیسیون های تخصصی میان پارلمان های دو کشور توافق کردند.

5- طرفین توافق نمودند تمهیدات و ساز و کارهای قانونی لازم برای گسترش همکاری های بین دو کشور در تمامی حوزه ها بویژه در حوزه های تجارت، عمرانی، خدمات فنی- مهندسی و انرژی را تدوین و تصویب نمایند.

6- روسای مجالس دو کشور براهمیت همکاری مراکز علمی- تحقیقاتی پارلمان های دو کشور تاکید کردند و دراین رساتا طرف ایرانی آمادگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را برایدر اختیار نهادن نتایج تحقیقات خود و انجام پژوهش های علمی مشترک و تبادل اطلاعات میان پارلمان های دو کشور در موضوعات موردعلاقه اعلام می دارد.

رئیس مجلس قانون گذاری دولت چند ملیتی بولیوی ضمن تقدیر و قدردانی از میهمان نوازی و پذیرایی گرم ودوستانه جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دراین سفر، از ایشان برای دیدار رسمی از بولیوی دعوت بعمل می آورند.

این یادداشت تفاهم توسط جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای هکتور ارسه ساکونتا، رئیس مجلس قاونگذاری دولت چندملیتی بولیوی و در تاریخ 11 اسفند 1389 برابر با 2 مارس 2011 در دو نسخه فارسی و اسپانیولی، تنظیم و امضاء گردید و هریک از دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.