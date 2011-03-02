به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از برتری 2 بر یک عصر امروز تیمش مقابل الامارات امارات در هفته نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با بیان این مطلب افزود: گفته بودم بازی سختی پیش رو داریم. می دانستم تیم الامارات تیمی دونده است و از بازیکنان تاثیرگذاری بهره می برد.

ابراهیم زاده ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم در نیمه اول بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. درست است در این نیمه به گل تساوی رسیدیم و موقعیت هایی داشتیم اما آن طور که باید و شاید خوب بازی نکردیم.

وی با اشاره به اینکه تیمش با تغییر سیستم و شیوه بازی عملکرد به مراتب بهتر از نیمه اول در 45 دقیقه دوم بازی داشته است افزود: همه ما باید بدانیم تیم هایی که گمنام هستند به مراتب سخت کوش تر از تیم های مطرح بازی می کنند و به مراتب با انگیزه تر هستند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: تیم ما به نسبت فصل گذشته تغییر آنچنانی نداشته و به همین خاطر تیم های مقابل با شناخت کامل تیم ما به میدان می آیند و همین مسئله کارمان را دشوار تر می کند.

منصور ابراهیم زاد با تاکید بر اینکه اگر تیمش می خواهد مسیر موفقیت سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا را طی کند باید با دقت بیشتری عمل کند گفت: برای تکرار پیروزی های سال گذشته نباید به راحتی فرصت ها را از دست بدهیم و شانس های خود را نادیده بگیریم. ما سال گذشته از گروه مرگ زندگی ساختیم و امسال می خواهیم زندگی مان در لیگ قهرمانان آسیا را با انگیزه اقتدار و افتخار ادامه دهیم.

وی با اشاره به بازی تدافعی تیم فوتبال الامارات و بهره گیری این تیم از ضد حملات افزود: تیم الامارات همیشه در بازیهای خارجه از خانه خود این گونه عمل می کند با بازی تدافعی که این تیم به نمایش گذاشت در نیمه اول کار بسیار دشواری داشتیم اما با تغییر شیوه و آرایش تیم مشکلاتمان برطرف شد.

وی گفت: می دانستیم تیم الامارات با دوندگی های بسیار و شرایط آب و هوایی در نیمه دوم تحلیل می رود. پیش بینی مان درست از آب درآمد پس توانستیم در نیمه دوم ضربه اصلی را به این وارد کنیم.

وی با ابراز خرسندی و خوشحالی از این که تیمش لیگ قهرمانان را با پیروزی مقابل تماشاگران اصفهانی آغاز کرده است گفت: فشردگی تیم حریف، بازیهای سختی که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا دنبال می کنیم و اینکه هنوز لیگ قهرمانان آسیا شکل نگرفته است در عملکرد نه چندان خوب تیم ما در بازی با الامارات تاثیر گذار بود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اگر تغییرات ما در نیمه دوم تاثیرگذار بوده پس می توانیم در آینده هم بهتر بشویم.

وی با یادآوری این نکته که در فوتبال اشتباهات است که نتیجه مسابقات را تعیین می کند افزود: ما می دانستیم دروازه بان تیم الامارات "دو ضرب گیر" است به همین خاطر از شوت زنی و استفاده از توپهای برگشتی برنامه داشتیم.

ابراهیم زاده خستگی را یکی از مشکلات تیمش خواند و گفت: برای حل این مشکل باید در مسابقات پیش رو از تمامی بازیکنانمان به تناوب استفاده کنیم تا خستگی را از آنها بگیریم. متاسفانه فشردگی مسابقات لیگ خیلی زیاد است و ما باید با تغذیه مناسب استراحت به موقع و جایگزینی بازیکنان تیم را سر حال نگهداریم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و الامارات امارات عصر روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر با برتری 2 بر یک شاگردان منصور ابراهیم زاده برگزار شد.