  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۱۵

تقی پور خبر داد:

مصوبات سفر اول و دوم دولت به لرستان در حوزه مخابرات محقق شد

مصوبات سفر اول و دوم دولت به لرستان در حوزه مخابرات محقق شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحقق همه مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت در حوزه مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، رضا تقی پور در جلسه شورای اداری این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: سفر های استانی هیئت دولت راهکاری در راستای تبیین اصل عدالت محوری دولت نهم و دهم بوده است.

وی تصریح کرد: با برگزاری سفر های استانی دولت تلاش می کند با حضور در سطح مناطق محروم مشکلات این مناطق را کاهش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان کرد: این طرح یک تحول بزرگ اقتصادی در کشورمان بود که خوشبختانه تا کنون با توجه به همکاری مردم بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است.

تقی پور با تاکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات مردم در روند اجرای این طرح از مسئولان خواست اطلاعات و آمار را درست و به موقع به ستاد مرکزی هدفمندی یارانه ها اعلام کنند.

وی با اشاره به جنبش های مردمی در کشورهای مسلمان این انقلاب ها را در پی تاثیر انقلاب اسلامی ایران در منطقه دانست و گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران به الگویی تمام عیار برای ملتهای آزادی خواه دنیا تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه های مختلف ادامه داد: پیشرفتهای ایران اسلامی در عرصه انرژی هسته ای، پزشکی و هوا و فضا در سالهای اخیر فراتر از انتظار بوده است.

کد مطلب 1265804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها