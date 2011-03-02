مصوبات سفر اول و دوم دولت به لرستان در حوزه مخابرات محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، رضا تقی پور در جلسه شورای اداری این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: سفر های استانی هیئت دولت راهکاری در راستای تبیین اصل عدالت محوری دولت نهم و دهم بوده است.

وی تصریح کرد: با برگزاری سفر های استانی دولت تلاش می کند با حضور در سطح مناطق محروم مشکلات این مناطق را کاهش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان کرد: این طرح یک تحول بزرگ اقتصادی در کشورمان بود که خوشبختانه تا کنون با توجه به همکاری مردم بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است.

تقی پور با تاکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات مردم در روند اجرای این طرح از مسئولان خواست اطلاعات و آمار را درست و به موقع به ستاد مرکزی هدفمندی یارانه ها اعلام کنند.

وی با اشاره به جنبش های مردمی در کشورهای مسلمان این انقلاب ها را در پی تاثیر انقلاب اسلامی ایران در منطقه دانست و گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران به الگویی تمام عیار برای ملتهای آزادی خواه دنیا تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه های مختلف ادامه داد: پیشرفتهای ایران اسلامی در عرصه انرژی هسته ای، پزشکی و هوا و فضا در سالهای اخیر فراتر از انتظار بوده است.