اگر می خواهید عزتمندانه زندگی کنید اهل ایثار باشید

به گزارش خبرنگار مهر،محمود احمدی نژاد که در هشتادو هفتمین سفر استانی به استان لرستان سفر کرده است در جمع خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان با اشاره به اهدای نشان از سوی رئیس جمهور به خانواده شهدا گفت: اعطای نشان ایثار چند پیام دارد که اول قدرشناسی ملت بزرگ ایران بوده و رئیس جمهور به نمایندگی از آنها خود را مدیون خانواده ایثارگران اعلام می کند.

وی پیام دوم اعطای نشان ایثار به خانواده شهدا را نشان دادن راه سعادت در عزت و افتخار عنوان کرد و گفت: نه فقط برای ملت ایران بلکه برای همه ملت ها تنها راه رسیدگی به کمال فردی و اجتماعی ، داشتن روحیه ایثارگری است.

احمدی نژاد با اعلام اینکه اگر یک ملت همه ثروت ها را در اختیار داشته باشد ولی اهل ایثار نباشد طعم عزت را نخواهد چشید، گفت: هم اکنون کشورهایی داریم که جمعیت بسیار کم و پول فراوانی دارند ولی طعم عزت و عدالت را نمی چشند و امپراتوری آمریکا برای آنها تصمیم می گیرد.

رئیس جمهور افزود: ما 75 میلیون نفر جمعیت داریم و این کشورها با جمعیتی معادل یک سی ام جمعیت ایران هستند ولی بیش از ما نفت صادر می کنند با این وجود ایران هم اکنون الگو و پیشگام برای همه ملت ها است و علتش روحیه ایثارگری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر جامعه ای روحیه ایثارگری نداشته باشد باید جامه ذلت بپوشد گفت: پیام امروز ما به ملت ها این است که اگر می خواهید عزتمندانه زندگی کنید باید اهل ایثار باشید.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باید روحیه ایثارگری را محکم حفظ کنیم ادامه داد: این فرهنگ باید نسل به نسل منتقل و همچنین فرهنگ متعالی خود را به دنیا معرفی و منتقل کند.

وی تصریح کرد: امروز دنیا تشنه حقیقت و فرهنگ ناب اسلامی است.

رئیس جمهور درعین حال گفت: ما باید به مشکلات خود نیز فائق آییم ولی اگر ابتدا از صحنه جهانی دفع شر نکنیم اجازه نمی دهند مشکلات خود را کم کنیم.

احمدی نژاد با اشاره به کارشکنی های دنیای غربی بر علیه ایران افزود: همه می دانند ایران اهل تجاوز نیست ولی نمی توانند بگذارند ملتی خارج از توطئه آنها خود را بالا بکشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: جهان غرب خیلی تلاش کرد روحیه ایثارگری ما را بشکند و حتی در دوره ای دنباله های آنها در داخل نوشتند که انقلاب امام را باید در موزه ها یافت ولی این مردم طعم سنگین ترین سوزها را چشیده اند حتی در دوره ای نیش و کنایه را تحمل کرده است و امروز پس از این همه سختی اجازه نمی دهند کوچکترین آرزوی استکباری آنها محقق شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آنها خیال می کنند شعله های خداخواهی و ایثارگری فروکش می کند افزود: آنها می خواهند با رفتارهای فتنه گرانه ایران را با فشار در داخل مرزها محصور کنند ولی خطاب به آنها بگویم که همین جامعه ایثارگری پرچم توحید و عدالت را بر کاخ های شما برخواهد افراشت و همه شما را به زیر خواهد کشید.