دو طرح صنعتی و ورزشی در کوهدشت به بهره برداری رسید

فرماندار شهرستان کوهدشت در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین گلبهار با ظرفیت کشتار روزانه 150 راس دام به بهره برداری رسید.

سیروس ابراهیمی اشتغالزایی این طرح را 140 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم دانست و یادآور شد: این پروژه با صرف اعتبار بالغ بر20 میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است.

وی همچنین به افتتاح سالن ورزشی چند منظوره این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه نیز با صرف اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان آماده بهره برداری شده است.

فرماندار شهرستان کوهدشت این سالن ورزشی را از جمله مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به استان دانست و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و 100 متر مربع احداث شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری امروز چهارشنبه به عنوان وزیر معین شهرستان کوهدشت ضمن افتتاح پروژه های این شهرستان در شورای اداری کوهدشت نیز شرکت کرد.