به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی و هکتور ارسه روسای مجالس ایران و بولیوی در مراسم امضای این یادداشت تفاهم بر نقش و جایگاه مهم مجالس در توسعه و تحکیم پیوندهای دوستانه دو کشور در عرصه های مختلف تاکید کردند و اظهار اطمینان کردند اجرای این یادداشت تفاهم همکاری های پارلمانی ایران و بولیوی را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.

لاریجانی در این مراسم با اشاره به تحولات منطقه سفر رئیس مجلس بولیوی در مقطع کنونی را بسیار مهم وسازنده توصیف کرد و افزود: گفت و گوها و مذاکرات دو طرف دراین سفر نشانگر حمایت دو کشور از انقلاب‌های مردمی در منطقه و تلاش ملت‌ها برای رهایی از یوغ استعمار امریکا است.

رئیس مجلس شواری اسلامی همچنین با تاکید بر حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از گسترش همه جانبه مناسبات بین دو کشور افزود: مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران نگاه مثبت به تحکیم مناسبات دوستانه دو کشور در همه عرصه‌ها دارند.

هکتور ارسه رئیس مجلس بولیوی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از پذیرایی و میهمان نوازی گرم و دوستانه مجلس شورای اسلامی گفت: در همکاری‌های پارلمانی دو کشور فصل جدیدی گشوده شده است.

وی مذاکرات خود با مقامات کشورمان را بسیار سازنده و مفید دانست و تاکید کرد: دو ملت ایران و بولیوی دارای اهداف، آرزوها و دشمنان مشترک هستند.

لازم به یادآوری است در یادداشت تفاهم همکاری پارلمانی ایران و بولیوی بر نقش مهم مجالس در توسعه و گسترش همکاری‌های دوستانه دو کشور و تاکید شده و تداوم مشورت‌های منظم میان مجالس دو کشور را خواستار شده است.

استفاده از ظرفیت های پارلمانی برای تحکیم مناسبات بین دو کشور، تقویت رایزنی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجالس دو کشور، تبادل منظم هیات های پارلمانی در سطوح مختلف از جمله گروه های دوستی پارلمانی وتبادل تجارب پارلمانی، اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای قانونی لازم برای گسترش همکاری‌ها در تمام حوزه ها بویژه بخش‌های صنعتی، عمرانی و صدور خدمات فنی- مهندسی، همکاری مراکز علمی و پژوهشی وابسته به مجالس دو کشور از مهمترین موارد تاکید شده در این یادداشت تفاهم است.