داود جوانی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی کارفرمایان خدماتی کشور برای تدوین و ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران به شورای عالی کار در روزهای آینده خبر داد و گفت: هم اکنون در حال جمع بندی نظرات کارشناسی و ارزیابی های مزدی کانون های کارفرمایان خدماتی استان ها هستیم.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع هدفمندی یارانه ها در سالجاری از سوی دولت اجرایی شده است، کارفرمایان خدماتی کشور که هم اکنون بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر نیروی کار را تحت پوشش دارند، بر این عقیده اند که نباید جهش ناگهانی در دستمزدها اتفاق بیفتد.

پیشنهاد مزد از طرف 3.5میلیون خدماتی

جوانی ادامه داد: از سویی نیز این موضوع نمی تواند درست باشد که روند افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با وقفه و عدم افزایش مواجه شود، بنابراین در کنار بالا رفتن هزینه های کارفرمایان از مصرف انرژی گرفته تا تامین هزینه های مربوط به تولید محصولات و خدمات؛ دستمزدها نیز باید تقویت شود.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور تاکید کرد: با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید و خدمات در سال آینده و همچنین افزایش دستمزدها، به نظر می رسد که دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان موظف به انجام یکسری برنامه های حمایتی از دو شریک دیگر اجتماعی است.

وی افزود: واقعیت این است که اعداد و ارقامی که امروز از سوی جامعه کارگری در مورد معیشت خانوار ارائه می شود، درست است ، چرا که دیگر کمتر از 1 میلیون تومان امکان اداره زندگی وجود نخواهد داشت و یا با کسری ها و سختی هایی همراه می شود.

به گفته جوانی، با این حال کارفرمایان توان پرداخت هزینه ها و دستمزدهای بالا را ندارند و توان آنها به نحوی نیست که به یکباره دستمزدها افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. در این بخش دولت باید به عنوان کارفرمای اصلی، نقش خود را بیش از گذشته پررنگ کند.

لزوم ورود دولت به موضوع مزد

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی کشور تصریح کرد: در هر حال افزایش دستمزدها طبق نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند منطقی و قابل قبول است. زمانی می توان امیدوار بود که مزد کارگران ثابت بماند که دولت موفق به کنترل و تثبیت قیمت ها در بازار شود و این روند را به صورت پایدار شکل دهد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور به برخی پیشنهادهای غیرقابل اجرا از سوی برخی گروه ها مبنی بر افزایش دو بار دستمزد در سال نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه نمی توان به اینگونه پیشنهادها پرداخت چرا که بیشتر کارفرمایان برنامه های خرید، فروش، تامین مواد اولیه و حتی قراردادهای خود را به صورت یکساله برنامه ریزی می کنند.

جوانی یکی از راهکارهای قابل انجام کمک دولت به کارفرمایان و کارگران را حمایت از این دوگروه در تامین هزینه های مربوط به تامین اجتماعی اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر کارفرمایان 23 درصد و کارگران نیز 7 درصد از هزینه های بیمه خود را پرداخت می کنند.

موافق توقف نیستیم اما...

به گفته وی، دولت در این بخش می تواند با ورود به موضوع و کمک به کارگران و کارفرمایان در تامین هزینه های مربوط به بیمه، هزینه های آنان را کاهش دهد و این یک راهکار مناسب برای کمک دولت در تقویت کارگران و کارفرمایان است.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور افزود: پیشنهاد ما به هیچ وجه توقف روند افزایشی دستمزدها نیست، ولی موافق افزایش غیرمنطقی دستمزد نیز نیستیم.

جوانی این مطلب را هم افزود که بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته توسط کارفرمایان خدماتی با در نظر گرفتن نرخ تورم بانک مرکزی و همچنین امکان کمک های دولت به کارگران و کارفرمایان شکل خواهد گرفت.