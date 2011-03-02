تاکید آیت الله مهدوی کنی بر نامزدی ریاست خبرگان در جلسه روحانیت مبارز

حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز چهارشنبه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه امروز با ریاست آیت الله مهدی کنی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی در مورد اخبار و مسائل روز کشور موضوع مجلس خبرگان رهبری و انتخابات هیئت رئیسه آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ابتدا به اهمیت مجلس خبرگان رهبری و نقش آفرینی آن در کشور پرداخته شد و ایشان نقش علما و روحانیت را نقش بسیار بی بدیلی عنوان کرده و مجلس خبرگان و اعضای آن را نماد وحدت و پشتیبانی از رهبر انقلاب اسلامی دانستند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: در ادامه جلسه به موضوع نامزدی آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان پرداخته شد و با توجه به درخواست های متعدد اعضای مجلس خبرگان رهبری و تقاضای علما و روحانیون در رابطه با ریاست مجلس خبرگان ، آیت الله مهدوی کنی پاسخ مثبت دادند و فرمودند من می آیم.

سالک تاکید کرد: بی تردید این اقدام آیت الله مهدوی کنی نشان دهنده وظیفه شرعی و بر اساس اعتقادات ایشان است و نشان دادند که روحیه ایثارگری دارند.

وی در ادامه افزود: امیدواریم در شرایط فعلی با توجه به خیزش های عظیم مردمی و سردرگمی دشمنان حرکت مجلس خبرگان و انتخابات ریاست بر این مجلس به گونه ای باشد که مورد رضایت خداوند باشد.