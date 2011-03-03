برقی شدن چاه های کشاورزی در سال 90 در اولویت قرار دارد

صادق خلیلیان در حاشیه سفر به شهرستان الیگودرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها در کشور و افزایش قیمت سوخت به منظور حمایت از کشاورزان تصمیم گرفته شد که سوخت مورد نیاز این قشر به صورت ویژه و بر اساس فعالیت در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اختصاص سهمیه ویژه سوخت عنوان کرد: این سهمیه توسط استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها به مبلغ هر لیتر 150 تومان به کشاورزان پرداخت می شود.

وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم همچنین به تسهیلات دیگر این وزارتخانه برای کشاورزان اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور تامین نقدینگی کشاورزان برای تهیه سوخت تسهیلاتی به مبلغ پنج میلیون تا 50 میلیون ریال بدون وثیقه و به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی بدون احتساب بدهی قبلی به کشاورزان پرداخت می شود.

خلیلیان همچنین از پرداخت 100 میلیون تا یک میلیارد ریال وام و تسهیلات اصلاح ساختار کشاورزی از سنتی به مکانیزه خبر داد و بیان داشت: این تسهیلات مشمول دامداری ها و مرغداری های سنتی نیز می شود.

وی همچنین به مشکل برقدار کردن چاه های کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: بنا بر تصمیم شورای عالی آب با حضور رئیس جمهوری مقرر شد در سال 90 و در قالب برنامه پنجم توسعه برقدار کردن چاههای آب کشاورزی در اولویت قرار گیرد.