دولت در سال 90 رفع مشکل بیکاری را با جدیت دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، صادق خلیلیان در مراسم افتتاح طرح های آبیاری تحت فشار الیگودرز اظهار داشت: هدف از سفر های استانی دولت تحقق عدالت محوری در مناطق مختلف کشور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته عمده توجه دولتها به شهرهای بزرگ و توسعه آنها بوده است لذا دولت عدالت محور به دنبال گسترش خدمات در نقاط و مناطق محروم است.

وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اشتغال کشور، یادآور شد: در سال 90 ایجاد فرصت های شغلی در کشور به منظور کاهش بیکاری در دولت با جدیت دنبال می شود تا این معضل در کشور به صورت اساسی ریشه کن شود.

خلیلیان همچنین به روند اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کشور اشاره کرد و بیان داشت: این طرح با حمایت و مشارکت خوب مردم و درایت مسئولان به خوبی در حال اجرا است که این امر حکایت از اقتدار نظام اسلامی دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون طرح هدفمند شدن یارانه ها با کمترین مشکل در حوزه کشاورزی در دست اجرا است.

بنابر این گزارش وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم در جریان حضور در شهرستان الیگودرز طرح های آبیاری تحت فشار این شهرستان را افتتاح کرد.

با بهره برداری از این طرح ها 83 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان الیگودرز با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 387 میلیون ریال تبدیل به آبی شد.