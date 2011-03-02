به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال پرسپولیس و بازرگانی جواهری گنبد در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امشب در خانه والیبال برگزار شد که طی آن نماینده تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 25 بر 22 ، 25 بر 19 و 25 بر 21 حریف گنبدی خود را با شکست مواجه کرد. پرسپولیس با کسب این پیروزی موقعیت خود را برای صعود به مرحله پلی آف بهبود بخشید.