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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۲:۰۳

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال/

پرسپولیس موفق به شکست گنبدی‌ها شد

پرسپولیس موفق به شکست گنبدی‌ها شد

آخرین دیدار هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی پرسپولیس مقابل بازرگانی جواهری گنبد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال پرسپولیس و بازرگانی جواهری گنبد در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امشب در خانه والیبال برگزار شد که طی آن نماینده تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 25 بر 22 ، 25 بر 19 و 25 بر 21 حریف گنبدی خود را با شکست مواجه کرد. پرسپولیس با کسب این پیروزی موقعیت خود را برای صعود به مرحله پلی آف بهبود بخشید.

کد مطلب 1265820

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