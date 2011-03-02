تساوی پرسپولیس برابر الاتحاد عربستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه C پیگیری شد که طی آن تیم‌های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که با قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده در حال برگزاری است، عبدالمالک زیایا(13) برای تیم الاتحاد گلزنی کرد و مازیار زارع(20) گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند. زیایا در دقایق 5 و 17 هم تیر دروازه پرسپولیس را لرزاند.

در این نیمه غلامرضا رضایی از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد گل تیم الاتحاد درحالی به ثمر رسید که مهاجم این تیم در موقعیت آفساید قرار داشت. همچنین در جریان این نیمه داور بارها به سود تیم میزبان سوت زد.

