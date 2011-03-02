به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ‌قهرمانان آسیا امشب با انجام یک دیدار از گروه C پیگیری شد که طی آن تیم‌های الوحده امارات و بنیادکار ازبکستان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

این بازی که در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی برگزار شد، تا دقیقه 85 با تساوی بدون گل در جریان بود که در این دقیقه "عزیزبک حیدروف" گل برتری تیم بنیادکار را به ثمر رساند اما "هوگو هنریکوئه" در دقیقه 87 گل تساوی الوحده را وارد دروازه میزبان کرد.

هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران از همین گروه به پایان می‌رسد، دیداری که نیمه نخست آن با تساوی یک بر یک به پایان رسیده است.