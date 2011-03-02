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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۲:۱۱

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

دیدار تیم‌های الوحده و بنیادکار با تساوی به پایان رسید

دیدار تیم‌های الوحده و بنیادکار با تساوی به پایان رسید

بازی تیم‌های الوحده امارات و بنیادکار ازبکستان در هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ‌قهرمانان آسیا امشب با انجام یک دیدار از گروه C پیگیری شد که طی آن تیم‌های الوحده امارات و بنیادکار ازبکستان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

این بازی که در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی برگزار شد، تا دقیقه 85 با تساوی بدون گل در جریان بود که در این دقیقه "عزیزبک حیدروف" گل برتری تیم بنیادکار را به ثمر رساند اما "هوگو هنریکوئه" در دقیقه 87 گل تساوی الوحده را وارد دروازه میزبان کرد.

هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران از همین گروه به پایان می‌رسد، دیداری که نیمه نخست آن با تساوی یک بر یک به پایان رسیده است.

کد مطلب 1265822

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