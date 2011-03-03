برپایی مراسم تحویل سال نو در 50 امامزاده مازندران

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه طولانی این عید باستانی، فلسفه تحویل سال و آغاز سال جدید که شادمانی روحی و معنوی را در میان مردم ایجاد می‌کند، عنوان کرد: یکی از سنت‌های قدیمی ایرانیان در عید نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال، حضور در جوار مشاهد و اماکن و کسب بهره معنوی از این اماکن برای سال جدید است.

وی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و تقویت روحیه معنوی مردم ولایت مدار استان، مراسم تحویل سال نو را در جوار امامزادگان شاخص استان با حضور مسئولان، خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران، واقفان، خیران، موحدان خداجوی و عموم مردم همراه با مراسمات متنوعی از قبیل دعوت از سخنرانان مشهور-دعا خوانی واجرای تواشیح را در دستور کار قرا ردادیم.

سهرابی، ارائه خدمات رسانی را از سوی خادمان بقاع امامزادگان مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سال نو و ورود مسافران به استانی که نخستین مرکز شیعی در کشور بوده لازم است به بهترین نحو پذیرایی و خدمات رسانی صورت گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری بیشترین مسافران بومی استان و کشور در مجاورت امامزادگان بودند، گفت: امسال بر اساس امکان سنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامه‌ها تدوین شده ستاد تسهیلات سفر اندیشیده شد تا در کنار اماکن متبرکه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، معنوی و اقتصادی که موجب جذب گردشگر می‌شود فراهم شود.

سهرابی، با تأکید بر اهمیت و جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام نوروز و لحظه تحویل سال و حضور گسترده مردم در ایام نوروز سال گذشته در این اماکن، تصریح کرد: به دلیل این اهمیت، اداره کل اوقاف و امور خیریه، ویژه برنامه‌ای برای ایام نوروز طراحی کرده است.

وی برگزاری مسابقات قرآنی را در امامزادگان از ضرورت‌ها دانست و گفت: مدیران داخلی وروحانیون فرهنگی امامزادگان باید در برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی که می‌تواند ریشه در شیعی بودن مازندران را نشان دهد برگزار شود.

سهرابی افزود: مساجد و بقاع امامزادگان مازندران باید از لحاظ بهداشتی و نظافت همه جانبه که بتواند شأن و جایگاه یک مکان الهی را داشته باشد مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گیرد.