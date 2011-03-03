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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۰

سهرابی خبر داد:

برپایی مراسم تحویل سال نو در 50 امامزاده مازندران

برپایی مراسم تحویل سال نو در 50 امامزاده مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیری مازندران گفت: مراسم تحویل سال نو در 50 امامزاده مازندران برگزار می شود.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه طولانی این عید باستانی، فلسفه تحویل سال و آغاز سال جدید که شادمانی روحی و معنوی را در میان مردم ایجاد می‌کند، عنوان کرد: یکی از سنت‌های قدیمی ایرانیان در عید نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال، حضور در جوار مشاهد و اماکن و کسب بهره معنوی از این اماکن برای سال جدید است.

وی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و تقویت روحیه معنوی مردم ولایت مدار استان، مراسم تحویل سال نو را در جوار امامزادگان شاخص استان با حضور مسئولان، خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران، واقفان، خیران، موحدان خداجوی و عموم مردم  همراه با مراسمات متنوعی از قبیل دعوت از سخنرانان مشهور-دعا خوانی واجرای تواشیح را در دستور کار قرا ردادیم.
 
سهرابی، ارائه خدمات رسانی را از سوی خادمان بقاع امامزادگان مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سال نو و ورود مسافران به استانی که نخستین مرکز شیعی در کشور بوده لازم است به بهترین نحو پذیرایی و خدمات رسانی صورت گیرد.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری بیشترین مسافران بومی استان و کشور در مجاورت امامزادگان بودند، گفت: امسال بر اساس امکان سنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامه‌ها تدوین شده ستاد تسهیلات سفر اندیشیده شد تا در کنار اماکن متبرکه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، معنوی و اقتصادی که موجب جذب گردشگر می‌شود فراهم شود.
 
سهرابی، با تأکید بر اهمیت و جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام نوروز و لحظه تحویل سال و حضور گسترده مردم در ایام نوروز سال گذشته در این اماکن، تصریح کرد: به دلیل این اهمیت، اداره کل اوقاف و امور خیریه، ویژه برنامه‌ای برای ایام نوروز طراحی کرده است.
 
وی برگزاری مسابقات قرآنی را در امامزادگان از ضرورت‌ها دانست و گفت: مدیران داخلی وروحانیون فرهنگی  امامزادگان  باید در برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی که می‌تواند ریشه در شیعی بودن مازندران را نشان دهد برگزار شود.
 
سهرابی افزود: مساجد و بقاع امامزادگان مازندران باید از لحاظ بهداشتی و نظافت همه جانبه که بتواند شأن و جایگاه یک مکان الهی را داشته باشد مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گیرد.
کد مطلب 1265828

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