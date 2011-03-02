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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۳:۰۴

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

العین در خانه مغلوب قهرمان کره‌جنوبی شد

العین در خانه مغلوب قهرمان کره‌جنوبی شد

تیم فوتبال العین امارات در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه خانگی مغلوب تیم اف سی سئول کره‌جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه F پیگیری شد که طی آن تیم‌ اف سی سئول کره‌جنوبی برابر میزبان العین امارات به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه بن زاید العین برگزار شد، دژان دامیانوویچ(24) گل برتری تیم العین را به ثمر رساند. ضمن اینکه الیاس در دقیقه 66 ضربه پنالتی تیم العین را از دست داد.

با این نتیجه تیم هانگ‌ژو گرین‌‎تون چین با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ صدرنشین گروه F شد. اف‌سی سئول کره‌جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل گل 1+ در رده دوم قرار گرفت. العین امارات و ناگویا گرامپوس ژاپن هم بدون امتیاز رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1265832

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