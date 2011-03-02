به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه F پیگیری شد که طی آن تیم‌ اف سی سئول کره‌جنوبی برابر میزبان العین امارات به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه بن زاید العین برگزار شد، دژان دامیانوویچ(24) گل برتری تیم العین را به ثمر رساند. ضمن اینکه الیاس در دقیقه 66 ضربه پنالتی تیم العین را از دست داد.

با این نتیجه تیم هانگ‌ژو گرین‌‎تون چین با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ صدرنشین گروه F شد. اف‌سی سئول کره‌جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل گل 1+ در رده دوم قرار گرفت. العین امارات و ناگویا گرامپوس ژاپن هم بدون امتیاز رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.