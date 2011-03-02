شکست ناامید کننده پرسپولیس در گام نخست/ بدترین نتیجه برای شاگردان دایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه C به پایان رسید که طی آن تیم فوتبال الاتحاد عربستان برابر پرسپولیس ایران به برتری 3 بر یک دست یافت.

در این دیدار که با قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده برگزاری شد، عبدالمالک زیایا(13 و 75) و محمد نور(50- پنالتی) برای تیم الاتحاد گلزنی کردند و مازیار زارع(20) تک گل تیم پرسپولیس را به ثمر رساند.

صحنه هایی از دیدار چهارشنبه شب تیم های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران

در این بازی غلامرضا رضایی و رحمان احمدی از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند. ضمن اینکه زیایا در دقایق 5 و 17 و المنتشری 89 سه مرتبه تیر دروازه پرسپولیس را لرزاندند.

با این نتیجه تیم فوتبال الاتحاد عربستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه C شد. تیم‌های بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات با یک امتیاز رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و پرسپولیس بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.