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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۳:۰۳

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

شکست ناامید کننده پرسپولیس در گام نخست/ بدترین نتیجه برای شاگردان دایی

شکست ناامید کننده پرسپولیس در گام نخست/ بدترین نتیجه برای شاگردان دایی

تیم فوتبال پرسپولیس رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را با شکست برابر الاتحاد عربستان آغاز کرد تا در بین چهار نماینده ایران در نهمین دوره این رقابتها بدترین نتیجه را بگیرد و از همین روز نخست شانس صعودش به مرحله بعدی این رقابتها را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه C به پایان رسید که طی آن تیم فوتبال الاتحاد عربستان برابر پرسپولیس ایران به برتری 3 بر یک دست یافت.

در این دیدار که با قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده برگزاری شد، عبدالمالک زیایا(13 و 75) و محمد نور(50- پنالتی) برای تیم الاتحاد گلزنی کردند و مازیار زارع(20) تک گل تیم پرسپولیس را به ثمر رساند.

صحنه هایی از دیدار چهارشنبه شب تیم های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران

در این بازی غلامرضا رضایی و رحمان احمدی از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند. ضمن اینکه زیایا در دقایق 5 و 17 و المنتشری 89 سه مرتبه تیر دروازه پرسپولیس را لرزاندند.

با این نتیجه تیم فوتبال الاتحاد عربستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه C شد. تیم‌های بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات با یک امتیاز رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و پرسپولیس بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

کد مطلب 1265833

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