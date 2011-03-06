فرانسه حامی دیکتاتور مخلوع تونس/ آمریکا درپی فروش هلیکوپتر به بن علی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سندی که از سوی سایت ویکی لیکس منتشر شده، آمده است: سرژ داگالایی سفیر فرانسه در تونس در اوت سال 2009 به سفیر آمریکا در تونس گفته بود که دولت فرانسه اعتقاد دارد حکومت تونس در حال تلاش برای ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر است اما از آنجایی که این روند به صورت کند پیش می رود، باید به این دولت فرصت داد و شرایطی پدید آورد که بن علی بتواند به حکومت خود در این کشور ادامه دهد.

در این سند که به تازگی فاش شده، سفیر وقت فرانسه در تونس همچنین تاکید کرده بود در سفری که سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به تونس داشته، دیدارهای متعددی با بن علی و دیگر مقامات تونس اناجام داده و هم اکنون پاریس شرایط دموکراسی و حقوق بشر در دولت بن علی را بسیار عالی ارزیابی می کند.

سفیر فرانسه که ظاهرا برای حفظ منافع پاریس در ادامه حکومت بن علی در تونس تلاش می کرد، توضیحی درباره این منافع نداد و فقط تاکید داشت که بن علی در دیدار با سارکوزی بسیاری از موارد حقوق بشری را پیش کشیده و قول داده برای آزادی بسیاری از زندانی هایی که به دلیل عدم وجود آزادی افکار و بیان زندانی هستند، تلاش کند.

سفیر فرانسه در عین حال گفته بود که پاریس درصدد است سیاست های خود در قبال تونس را تا حدی تغییر دهد اما شرایط حاضر در این کشور دلیل نمی شود که آمریکا و دیگر کشورها شرایطی را ایجاد کنند که بن علی حکومت خود را ترک نماید.

نماینده پاریس در حالی که تاکید داشت در تونس دیکتارتوری وجود ندارد و فقط شرایط تا حدی غیر عادی است، اصرار داشت شرایط سیاست داخلی تونس باید تا حدودی بهبود پیدا کند در غیر این صورت باید به تغییر بن علی اندیشید. به عقیده سفیر فرانسه، بن علی در آن زمان قدم در راه پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر گذاشته بود.

سفیر فرانسه در آن دیدار حتی به سفیر آمریکا پیشنهاد داده بود که با تونس قرارداد احداث یک منطقه آزاد تجاری امضا کنند و از منافع اقتصادی آن بهره مند شوند. اما سفیر آمریکا برداشت منافع نظامی از تونس در قالب ارسال هلیکوپترهای آمریکایی به این کشور را یادآوری کرده بود.

در بخش دیگری از این سند آمده که سرژ دالاگایی یکی از نزدیکان سارکوزی است و در واقع سیاست های تبیین شده از سوی رئیس جمهور فرانسه را در تمام دیدارهایش با مقامات کشورها ابلاغ می نماید.