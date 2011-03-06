تخریب جنگلهای چهارمحال و بختیاری/ جنگل نشینان منتظر تحقق مصوبه دولت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، روستائیانی که در جنگل و یا اطراف آن زندگی می کنند، نیازهایشان بر مبنای محیط جنگل برآورده می شود و50 تا 70 نوع وابستگی به جنگل در هر روستا وجود دارد و تا امکانات برای روستائیان فراهم نشود نمی توان انتظار داشت در سرما بدون سوخت مورد نیاز به زندگی ادامه دهند و به همین خاطر است که اقدام به قطع و سوزاندن جنگلها می کنند.

افزایش قیمت نفت و کپسول گاز به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد کافی برای تغییر وسایل تولید انرژی در منازل باعث روی آوردن اهالی روستاهای جنگل نشین به قطع درختان جنگلی به منظور تأمین سوخت شده و همین موجب تخریب این عرصه می شود.

جایگزینی هیزم به دلیل افزایش قیمت و همچنین افزایش جمعیت شهرها و روستاها کشاورزی و افزایش دام موجود در آبادیهای جنگل نشین به دلیل نرخ بالای بیکاری و پایین بودن سرانه درآمد خانوارهای روستایی، محیط زیست را به شدت تهدید می کند و اگر این روند در زاگرس ادامه یابد درختان جنگلی در زاگرس از بین می روند و مشکلات جدید ظاهر می شوند.

مدیر منابع طبیعی و آبخیز داری چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه وابستگی خانوار های جنگل نشین این استان به طبیعت و جنگل بسیارزیاد است، بیان داشت: وابستگی این خانوارها موجب وارد شدن خسارت به جنگلها و مراتع این استان شده است.

عطاء الله ابراهیمی با اشاره به تصویب مصوبه ای در سفر سوم دولت به این استان در جهت سازماندهی خانودارهای جنگل نشین تصریح کرد: شش میلیارد تومان برای سازماندهی خانوارهای جنگل نشین استان تخصیص یافته است.

عکس تزئینی است

وی افزود: هنوز 18 هزار خانوار جنگل نشین این استان از اعتبارات این مصوبه محروم هستند و این مصوبه هنوز محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه سازمانها و ارگانهای دولتی به خصوص شرکت گاز روستاهای جنگل نشین را در اولویت گاز رسانی قرار دهد، تصریح کرد: حفظ جنگلهای این استان نیازمند کاهش وابستگی به چوب در درجه نخست است.

ابراهیمی همچنین به تخصیص 50 میلیارد تومان برای امور آبخیز داری این استان در سفر سوم دولت اشاره کرد و بیان داشت: هنوز این اعتبار نیز به آن شکل محقق نشده است.

وی آتش سوزی در مراتع و جنگلها را یک مشکل مهم برای تخریب این عرصه ها دانست و یاد آور شد: مردم باید در حفظ و حراست از منابع طبیعی کوشا باشند و به راحتی یک عرصه را که چندین سال رویش پیدا کرده است و اثر خیلی زیاد روی اکوسیستم دارد براحتی آن را آتش بزنند.

سرزمین ایران به لحاظ ساختار طبیعی و موقعیت جغرافیایی دارای محدودیتهای اساسی برای تولید بیولوژیک و پایداری نظام زیستی است زیرا قسمت اعظم زیست بومهای آن را جنگل و مراتعی تشکیل می دهند که در سرزمینهای خشک و نیمه خشک و یا مناطق کوهستانی گسترش یافته اند و این مناطق به طور طبیعی دارای نظام زیستی حساس و شکننده ای هستند که در صورت بهره برداری خارج از توان محدود آنها، به سادگی در معرض تخریب و انهدام قرار می گیرند.

به لحاظ شرایط طبیعی در اغلب اوقات احیا و بازسازی آنها به سادگی میسر نیست و برای آن می باید بهای گزاف و هزینه فراوانی را پرداخت یا زمان زیادی را صرف کرد.

در این صورت پاسداری و صیانت از جنگلها و مراتع، حفاظت و حمایت از آنها و بهره برداری از این منابع در چارچوب نظام اکولوژیک و توان تولید طبیعی، کم هزینه ترین و عقلایی ترین روش و از الزامات اجتناب ناپذیر است در غیر این صورت بنا به مجموعه دلایلی نباید انتظار داشت که در آینده نزدیک از این منابع چشمگیر و ارزشمندی باقی بماند.

چهار محال و بختیاری دارای 18 هزار خانوار جنگل نشین در شهرستانهای لردگان، اردل، کوهرنگ است.