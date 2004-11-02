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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

معاون تعاون سازمان امور جانبازان در گفتگو با "مهر" خبر داد :

افتتاح غيابي حساب سيبا براي جانبازان

معاون تعاون سازمان امور جانبازان گفت: به دليل عدم همكاري جانبازان براي افتتاح حساب سيبا سازمان امور جانبازان به طور غيابي براي آنان اقدام به افتتاح حساب مي كند.

يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : مهلت اوليه اي كه براي افتتاح حساب سيبا در اختيار جانبازان قرار داده بوديم به اتمام رسيده است.

وي افزود: متاسفانه همه جانبازان اقدام به افتتاح حساب نكرده اند و تنها 60 درصد از تعداد كل براي اين كار اقدام كرده اند.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان تصريح كرد: اولويت افتتاح حساب به صورت غيابي به آن دسته از جانبازاني تعلق مي گيرد كه حقوق حالت اشتغال دريافت مي كنند.

يوسف مجتهد خاطر نشان كرد: از ابتدا قرار بود حساب هاي سيبا به صورت غيابي افتتاح شود ، اما به دليل پاره اي از مشكلات از خود جانبازان خواستيم اقدام به افتتاح حساب كنند، اما متاسفانه تعداد زيادي از جانبازان هنوز براي انجام اين كار اقدام نكرده اند.

وي ضمن بيان اين مطلب كه مبلغ افتتاح حساب از حقوق جانبازان كسر مي شود، گفت : در حال حاضر فقط در استان خراسان توافقات اوليه با بانك صورت گرفته است و در استان هاي ديگر هنوز در حال مذاكره هستيم.

 

کد مطلب 126585

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