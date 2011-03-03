برنامه ریزی برای کسب سهمیه بیشتر در بازیهای آسیایی 2014 ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه ستاد راهبردی ستاد بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی، حضور فعال هیئت‌های ورزشی را برای تحقق اهداف استان در این ستاد ضروری دانست و افزود: بدون شک بدون تلاش مضاعف 360 هیأت ورزشی در استان به این مهم دست نخواهیم یافت.



وی با تأکید بر اینکه شناسایی نخبه‌های ورزشی استان از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد به شمار می‌رود ادامه داد: این نخبگان بعد از شناسایی باید زیر نظر مربیان مجرب به تمرینات آماده‌سازی خود جهت کسب سهمیه برای استان در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی بپردازند.



رحمانی با اشاره به وجود ورزشکاران بااستعداد و مدال‌آور در این استان زنجان افزود: اهتمام به بحث نخبه‌یابی تنها محدود به مرکز استان نیست چرا که معتقدیم در شهرستان‌ها نیز ورزشکاران مستعدی داریم که قادرند برای استان در میادین مختلف ورزشی مدال کسب کنند.



مدیر کل تربیت بدنی استان زنجان افزود: اگر بتوانیم نسبت به افزایش سهمیه ورزشکاران در بازی‌های 2014 کره جنوبی موفق عمل کنیم طبعا تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران این استان نیز به مراتب نسبت به بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو بیشتر خواهد بود لذا هیئت‌های ورزشی استان باید برای تحقق این موضوع، تعاملات خود را با فدراسیون‌های مربوطه بیش از پیش افزایش دهند.



رحمانی با تأکید بر اینکه پیشنهادات این ستاد باید هرچه سریع‌تر جهت تأمین اعتبار مستند شود، افزود: بدون شک همه استان‌ها برای حضوری موفق در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی برنامه‌ریزی خواهند کرد اما با توجه به اینکه استان زنجان اولین استانی است که نسبت به تشکیل ستادی در این زمینه اقدام کرده است، به همین خاطر انتظار می‌رود عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها داشته باشد.