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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۷

نشست هم‌اندیشی ویرایش-1/

منصوری: رسم‌الخط زبان فارسی نباید آزاد باشد

منصوری: رسم‌الخط زبان فارسی نباید آزاد باشد

رضا منصوری از برخی از نهادها و استادها برای آزاد گذاشتن رسم‌الخط زبان و ادب فارسی انتقاد کرد و گفت: رسم‌الخط زبان فارسی نباید آزاد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی ویرایش عصر روز چهارشنبه با حضور اساتید زبان فارسی در انتشارات فنی ایران برگزار شد. در این مراسم رضا منصوری، علی کافی و محمد حسن‌پور به ایراد سخنرانی پرداختند.

رضا منصوری در این مراسم درباره ویرایش ساختاری و انواع نمایه گفت: آزاد گذاشتن رسم الخط در زبان و ادبیات فارسی یک تهدید جدی است که باید اصلاح شود.

وی افزود: در حال حاضر اصل افزایش سرعت در زبانهای زنده دنیا دیده می‌شود که این سرعت بر روی ساخت و چگونگی مفاهیم تاثیر مستقیم دارد.

استاد ادبیات و زبان فارسی اظهار کرد: باید در این سرعت انتقال توجه کرد که نثر فارسی دستخوش تغییرات ساختاری نشود به طوریکه این زبان ظریف بودن خود را از دست ندهد و دچار پیچیدگیهای خاص نشود و این جز در سایه یکدست کردن رسم خط و نامها امکانپدیز نیست.

وی با اشاره به اینکه نهادها بادی در یک رسم الخط توافق کنند و آنها را سرلوحه نوشتاری قرار دهند‌ ادامه داد: این نهادها باید نثر روان را در نظر بگیرند و در مورد رسم‌الخط تصمیمگیری کنند. یک کتاب می‌ٱواند در مفهوم پیچیدگی داشته باشد اما در نثر این پیچیدگی انحراف است.

منصوری گفت: هر نثر مدرنی در دنیای امروز روان است اما در بطن آن اطلاعات انبوه و دشواریهای وجود دارد که به روانی نثر صدمه نمی‌زند.

وی اضافه کرد: دلیل نمی‌شود که اگر اطلاعات ما بسیار حجیم و سخت است نثر آن هم گیر داشته باشد نثر روان سبب آسانی خواندن و جذب مخاطب می‌شود.

به گفته وی‌ اگر مسئولان امر در ای مورد بی‌توجه باشند متن فارسی نقش خودش را از دست می‌دهد و ذهن و تفکر فارسی رشد نمی‌کند در نتیجه باید از هم‌اکنون جلوی این آسیب گرفته شود.

این پژوهشگر به زبان مخفی نوجوان و جوانان ایرانی اشاره و گفت: اگر به زبان پارسی و روانی آن توجه نشود استعدادهای نوشتاری این نسل در بالقوه می‌ماند و شکوفا نخواهد شد. البته باید در نظر گرفت که زبان امروزی نباید به ادبیات راه پیدا کند که متاسفانه می‌بینیم راه پیدا کرده است.

وی تاکید کرد:‌ در حال حاضر زبان جوانان ما به یک زبان زیرپوستی تبدیل شده که سبب می‌شود واژه‌هایی در ادبیات ما پا بگذارد که اصلا به صلاح نیست و نکته بدتر این است که این ادبیات در دنیای امروز به سرعت در اینترنت پخش می‌شود و ترجمه آن فاجعه به بار می‌اورد.

منصوری جدایی نوشته و زبان را امکان‌ناپذیر ذکر کرد و گفت:‌ بدون در کنار هم قرار دادن متن و نوشته بررسی زبان و ادب فارسی غیرقابل باور است اصلا بدون این دو نمی‌توان درباره زبان حتی فکر کرد.

وی با ابراز خرسندی از پیشرفت نوین زبان فارسی اظهارکرد: باید مراقب انحرافها در این پیشرفت باشیم.

کد مطلب 1265857

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