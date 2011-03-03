به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی ویرایش عصر روز چهارشنبه با حضور اساتید زبان فارسی در انتشارات فنی ایران برگزار شد. در این مراسم رضا منصوری، علی کافی و محمد حسنپور به ایراد سخنرانی پرداختند.
رضا منصوری در این مراسم درباره ویرایش ساختاری و انواع نمایه گفت: آزاد گذاشتن رسم الخط در زبان و ادبیات فارسی یک تهدید جدی است که باید اصلاح شود.
وی افزود: در حال حاضر اصل افزایش سرعت در زبانهای زنده دنیا دیده میشود که این سرعت بر روی ساخت و چگونگی مفاهیم تاثیر مستقیم دارد.
استاد ادبیات و زبان فارسی اظهار کرد: باید در این سرعت انتقال توجه کرد که نثر فارسی دستخوش تغییرات ساختاری نشود به طوریکه این زبان ظریف بودن خود را از دست ندهد و دچار پیچیدگیهای خاص نشود و این جز در سایه یکدست کردن رسم خط و نامها امکانپدیز نیست.
وی با اشاره به اینکه نهادها بادی در یک رسم الخط توافق کنند و آنها را سرلوحه نوشتاری قرار دهند ادامه داد: این نهادها باید نثر روان را در نظر بگیرند و در مورد رسمالخط تصمیمگیری کنند. یک کتاب میٱواند در مفهوم پیچیدگی داشته باشد اما در نثر این پیچیدگی انحراف است.
منصوری گفت: هر نثر مدرنی در دنیای امروز روان است اما در بطن آن اطلاعات انبوه و دشواریهای وجود دارد که به روانی نثر صدمه نمیزند.
وی اضافه کرد: دلیل نمیشود که اگر اطلاعات ما بسیار حجیم و سخت است نثر آن هم گیر داشته باشد نثر روان سبب آسانی خواندن و جذب مخاطب میشود.
به گفته وی اگر مسئولان امر در ای مورد بیتوجه باشند متن فارسی نقش خودش را از دست میدهد و ذهن و تفکر فارسی رشد نمیکند در نتیجه باید از هماکنون جلوی این آسیب گرفته شود.
این پژوهشگر به زبان مخفی نوجوان و جوانان ایرانی اشاره و گفت: اگر به زبان پارسی و روانی آن توجه نشود استعدادهای نوشتاری این نسل در بالقوه میماند و شکوفا نخواهد شد. البته باید در نظر گرفت که زبان امروزی نباید به ادبیات راه پیدا کند که متاسفانه میبینیم راه پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر زبان جوانان ما به یک زبان زیرپوستی تبدیل شده که سبب میشود واژههایی در ادبیات ما پا بگذارد که اصلا به صلاح نیست و نکته بدتر این است که این ادبیات در دنیای امروز به سرعت در اینترنت پخش میشود و ترجمه آن فاجعه به بار میاورد.
منصوری جدایی نوشته و زبان را امکانناپذیر ذکر کرد و گفت: بدون در کنار هم قرار دادن متن و نوشته بررسی زبان و ادب فارسی غیرقابل باور است اصلا بدون این دو نمیتوان درباره زبان حتی فکر کرد.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفت نوین زبان فارسی اظهارکرد: باید مراقب انحرافها در این پیشرفت باشیم.
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