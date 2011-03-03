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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

نماینده ولی فقیه در خراسان درگذشت داماد امام (ره) را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در خراسان درگذشت داماد امام (ره) را تسلیت گفت

مشهد - خبرگزاری مهر: در پی درگذشت دکتر محمود بروجردی، داماد فرهیخته حضرت امام(ره)، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، متن پیام آیت الله عباس واعظ طبسی که خطاب به سید حسن خمینی صبح پنجشنبه منتشر شد، بدین شرح است: با تأثر و تأسف درگذشت فرهیخته ارجمند، جناب آقای بروجردی رحمه الله علیه، داماد گرامی حضرت امام راحل قدس سره الشریف را به جنابعالی و آقازاده محترمشان، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مسیح بروجردی و دیگر بازماندگان معزز آن بیت شریف تسلیت عرض می کنم.

در جوار مرقد مطهر حضرت رضا علیه افضل التحیه و الثناء برای آن فقید سعید مغفرت، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای جنابعالی و خاندان مکرم صبر، اجر و سلامتی و مزید توفیقات از خداوند متعال مسئلت می کنم.
 

کد مطلب 1265863

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