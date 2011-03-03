شش باغ شهر در کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی چهارشنبه شب در جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان کردستان افزود: این باغ شهرها در زمینی به مساحت هزار متر مربع توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای ایجاد باغ شهر هیچ محدودیتی وجود ندارد، اظهار داشت: هزینه درآمد ایجاد شده این باغ شهرها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باز می گردد و می تواند برای عمران و توسعه در روستاهای استان هزینه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطر نشان کرد: 10 در صد از زمین باغ شهرها برای احداث ویلا و مابقی به باغ تبدیل خواهد شد.

نوسودی با بیان اینکه هدف نهایی معاونت عمرانی استانداری کردستان توسعه استان است، بیان داشت: توسعه عمران شهری و ایجاد اشتغال برای شهروندان از اهداف متعالی ما است که این مهم بدون همکاری شهرداری ها امکان پذیر نیست.

وی راه ورود توسعه استان به ویژه در بخش شهرداری ها را درآمدزایی توسط خود شهرداری ها دانست و افزود: شهرداری ها برای توسعه و عمران شهری باید با استفاده از پتانسیل های موجود استان در آمدهایی را در بخش های مختلف ایجاد کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه از آبیدر و دریاچه زریوار به عنوان عمده ترین پتانسیل های استان نام برد و گفت: دانش فنی و سرمایه گذاری، لازمه استفاده از این پتانسیل ها است.

نوسودی ی ادآور شد: قبل از توسعه هر جامعه ای نگاه و افکار جامعه باید توسعه پیدا کند و بدون توسعه فکری توسعه های دیگر ممکن نیست.

جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان کردستان با حضور اساتید دانشگاه و مسئولان حوزه عمران برگزار شد.