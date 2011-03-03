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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۳

نتیجه مطلوب در توسعه شهری نیازمند پشتوانه مطالعاتی است

نتیجه مطلوب در توسعه شهری نیازمند پشتوانه مطالعاتی است

سنندج - خبرگزاری مهر: شهردار سنندج گفت: بدون پشتوانه مطالعاتی در بخش توسعه شهری نمی توان به نتیجه مطلوب رسید و این مطالعات باید به صورت بنیانی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی حسام شریعتی چهارشنبه شب در کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان کردستان با اشاره به اهمیت رویکرد فعالیت های توسعه ای در این استان افزود: در حال حاضر رویکرد ما در بحث توسعه استان یک رویکرد کمی است به دلیل اینکه باید به پروژه ها به دید آنی توجه کنیم .

وی با اشاره به اینکه توسعه هوشمند لازمه پیشرفت هر جامعه ای است، اظهار داشت: توسعه هوشمند زمانی به نتیجه می رسد که رویکرد کیفی باشد.

شهردار سنندج خاطر نشان کرد: شناسایی وضعیت موجود و توانایی های لازم، شناسایی نقاط قوت، رفع نقاط ضعف و بهره گیری از نقاط قوت برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته لازم و ضروری است و در این راستا باید مشارکت و همکاری جمعی بین دستگاه ها و سازمان های مسئول شکل گیرد.

حسام شریعتی افزود: برای طراحی یک استراتژی مدون و رسیدن به اهداف بلند مدت باید بر اساس واقعیت و امکانات موجود نیاز سنجی کنیم و این استراتژی باید واقعیت گرا و آرمان گرا باشد.

وی همچنین با اشاره به توانمندی های سنندج در حوزه عمران شهری و بهره برداری از آنها، گفت: شهرداری سنندج با بهره گیری از توان کارشناسی و توجه بیشتر به مسادل مطالعاتی و تحقیقاتی در تلاش است تا بهترین استفاده را از توانمندی های این شهر برای خدمت بهتر به مردم به کار گیرد.

شهردار سنندج در پایان خواستار مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های دولتی و افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف مطالعاتی برای توسعه عمران شهری شد و بیان داشت: بدون شک همکاری های مختلف می تواند زمینه اجرایی کردن هر چه بهتر پروژه ها و طرح ها را فراهم کند.

جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان کردستان با حضور مسئولان دولتی و اساتید دانشگاه در سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1265867

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