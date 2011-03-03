  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

50 نفر در جهان عضو تیم عکاسی "جهان در شب" هستند

50 نفر در جهان عضو تیم عکاسی "جهان در شب" هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: بنیان گذار همایش بین المللی TWAN در جهان گفت: 50 نفر در جهان عضو TWAN (جهان در شب) هستند که از این تعداد 30 نفر عکاس و بقیه برنامه ریز و پشتیبان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بابک امین تفرشی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی TWAN  افزود:  در حال حاضر استقبال گسترده ای در جهان از  TWAN  برغم نوپا بودن این گروه می شود.

وی  با اشاره به وجود سایت TWAN  و فعال بودن اینت سایت، ادامه داد: بازدیدکنندگان این سایت از کشورهای مختلف سایت را مشاهده می کنند.

امین تفرشی با بیان اینکه همه مردم در زیر یک آسمان زندگی می کنند و همه باید از این زیبایی ها لذت ببرند افزود: TWAN با هدف و شعار "یک آسمان، یک مردم" تشکیل شده و ارتباطی بین علم و هنر برای ثبت وقایع و زیبایی های آسمان ایجاد کرده است.

بنیان گذار همایش بین المللی TWAN در جهان ، ایده تشکیل این همایش را از ایران دانست و افزود: پیش از تشکیل این همایش بسیاری از منجمان آماتور در جهان وجود داشتند که با دوربین های خود اقدام به ثبت وقایع و زیبایی های آسمان می کردند و این همایش موجب برقراری ارتباطی میان آنان شد

کد مطلب 1265868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها