50 نفر در جهان عضو تیم عکاسی "جهان در شب" هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بابک امین تفرشی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی TWAN افزود: در حال حاضر استقبال گسترده ای در جهان از TWAN برغم نوپا بودن این گروه می شود.

وی با اشاره به وجود سایت TWAN و فعال بودن اینت سایت، ادامه داد: بازدیدکنندگان این سایت از کشورهای مختلف سایت را مشاهده می کنند.

امین تفرشی با بیان اینکه همه مردم در زیر یک آسمان زندگی می کنند و همه باید از این زیبایی ها لذت ببرند افزود: TWAN با هدف و شعار "یک آسمان، یک مردم" تشکیل شده و ارتباطی بین علم و هنر برای ثبت وقایع و زیبایی های آسمان ایجاد کرده است.

بنیان گذار همایش بین المللی TWAN در جهان ، ایده تشکیل این همایش را از ایران دانست و افزود: پیش از تشکیل این همایش بسیاری از منجمان آماتور در جهان وجود داشتند که با دوربین های خود اقدام به ثبت وقایع و زیبایی های آسمان می کردند و این همایش موجب برقراری ارتباطی میان آنان شد