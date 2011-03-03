مذاکرات محرمانه قذافی با آمریکا/ دخالت نظامی در مقابل خروج موفقیت آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه امروز در مقاله ای با عنوان "دخالت نظامی آمریکا درلیبی به شکل نظامی شروع می شود" نوشت: اخباری در دست است ازاینکه آمریکا بر اساس اهداف خود، لیبی را درمحاصره نظامی قرار داده که هیچ کس از ماهیت این اهداف خبری ندارد.

همگان می دانند دخالت نظامی آمریکا که امروز در راس همه سناریوها درقبال تحولات کنونی لیبی قرار دارد هیچ ارتباطی به اشتیاق آمریکایی ها به زندگی مردم لیبی و یا وحدت و تمامیت ارضی این کشور ندارد.

به نوشته این روزنامه مستقل سوری برخی اخبار حاکی از آن است که مذاکراتی محرمانه و درحقیقت مذاکرات سازش بین معمر قذافی حاکم دیکتاتور لیبی با سران کاخ سفید صورت گرفته است تا برای خروج موفقیت آمیز وی و خانوده اش از کشور مقدماتی فراهم شود.

الوطن می افزاید: اگر با دخالت نظامی آمریکا در لیبی موافقت صورت گرفته باشد باید گفت که برای این کشور به جز اشغالگری جدیدی مانند همانچه امروز در عراق شاهد آن هستیم رخ نخواهد داد.

اگر این اشغالگری به وقوع بپیوندد ملت لیبی مشکلشان چند برابر می شود و درحقیقت این موافقت به معنی سقوط نهایی و حتمی معمر قذافی است که امیدواریم این اخبارها یعنی اشغالگری جدید آمریکایی صحیح نباشد.

الوطن خاطر نشان می سازد : ورود آمریکا به خاک لیبی برابر است با ورود همه اسباب و عوامل هرج و مرج و تبدیل شدن این کشوربه پادگانی برای وابستگان به سیاست تجاوزگرانه آمریکا که دقیقا در برابر حق و حقوق عربی می ایستند.

آمریکا همچنین برای حمایت و پشتیبانی از منافع نفتی خود و حفظ امنیت رژیم اسرائیل به لیبی می آید.

این روزنامه درپایان تاکید می کند: مردم لیبی خود از اهداف آمریکایی ها مطلع هستند و می دانند که نیات و اهدافشان درقبال کشورشان خالصانه نیست بنابراین از ملت لیبی انتظار داریم که قاطعانه با هرگونه دخالت آمریکایی ها در امور کشورشان مخالفت و با همه قوا مقاومت کنند.