زمان مرحله نخست بازیهای پلی اف لیگ برتر والیبال اعلام شد

علی یگانه مجد به خبرنگار مهر در آمل گفت: بازیهای دوم تیم ها در مرحله حذفی روز 17 فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: دو هفته به پایان بازیهای رفت و برگشت این فصل مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور مانده و پس از برگزاری دو بازی لیگ تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله حذفی مشخص خواهد شد.

دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال به شرایط و نحوه صعود تیم های لیگ برتری در مرحله حذفی این مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: چهار تیم اول گروه اول و چهارتیم گروه دوم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

یگانه مجد تصریح کرد: در مرحله حذفی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در فصل جاری تیم اول گروه اول با چهارم گروه دوم، دوم گروه اول با سوم گروه دوم، سوم گروه اول با دوم گروه دوم و چهارم گروه اول با اول گروه دوم با هم رقابت می کنند.

وی اضافه کرد: تیم ها در این مرحله در سه بازی با هم رقابت می کنند که برنده دو مسابقه در مجموع سه مسابقه به جمع چهار تیم پایانی صعود خواهد کرد.

دبیرسازمان لیگ فدراسیون والیبال اضافه کرد: در دور دوم حذفی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور چهارتیم صعود کننده پس از انجام قرعه کشی برابرهم قرارمی گیرند.

یگانه مجد، با اشاره به اینکه تیم قهرمان امسال لیگ برتربه عنوان نماینده کشورمان به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهد کرد، یادآور شد: تیم دوم لیگ هم درصورت موافقت فدراسیون والیبال به یکی از تورنمنت های بین المللی شرکت داده خواهد شد.