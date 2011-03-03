83 دستگاه آمبولانس به اورژانس گلستان تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر محمد جواد مقسمی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: هم اکنون آمبولانسهای مستقر در اورژانس استان از نوع بنز اسپرینتر به ارزش یک میلیارد ریال هستند.
به گفته وی با جذب اعتبار سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی تعداد پایگاههای اورژانس از ۱۳به ۳۹ پایگاه افزایش یافته است.
دکتر مقسمی با اعلام میانگین حضور اورژانس در صحنههای حوادث در شهرهای استان اظهار داشت: در حال حاضر در مدت زمان شش دقیقه آمبولانسهای اورژانس در شهرها و در جادههای استان نیز به طور میانگین در مدت ۱۰دقیقه بر صحنههای حوادث و سوانح حضور مییابد.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث دانشگاه گفت: 30 درصد آمبولانسهای تحویلی به پایگاههای اورژانس و 70 درصد باقیمانده به بیمارستانهای استان تحویل شده اند.
وی شاخص اورژانس در استان را پس از اجرای مصوبات سفرهای ریاست جمهوری مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: با راهاندازی آمبولانسها در پایگاههای جاده ای فوریتهای پزشکی مردم استان و بیماران سایر استانها که در سفرهای نوروزی در این استان دچار حادثه میشوند نیز از خدمات آمبولانسها بهرهمند میشوند.
هم اکنون در استان گلستان در هر ۲۵ کیلومتر یک پایگاه اورژانس جاده ای مستقر است و از این حیث شاخص استان از میانگین کشوری بالاتر است.
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