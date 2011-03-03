کاهش خرید و فروش مواد محترقه/ پراید سلطان تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر چهارشنبه در حاشیه همایش تخصصی معاونین اجتماعی استانها و پلیسهای تخصصی با بیان اینکه در سال آینده تقویت زیرساختها در اولویت برنامه های نیروی انتظامی قرار دارد گفت: در سال 90 و 91 تلاش داریم تا با تقویت حوزه های فناوری و تقویت ساختارها و همچنین حوزه دانش و پژوهش بر اساس برنامه پنجم توسعه گام برداریم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پلیس چه تمهیداتی را برای چهارشنبه آخر سال در نظر گرفته است گفت: طبق قانون، خرید و فروش مواد محترقه جرم است و بر اساس آمارها خرید و فروش مواد محترقه و کشفیات پلیس در روزهای انتهایی سال کاهش یافته است البته اصناف هم همراهی خوبی داشته اند.

احمدی مقدم اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال چهارشنبه سوری کم خطر داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان اعلام خودری ناایمن در کشور فرا نرسیده است، گفت: خودرو ناایمن نداریم چون خودروی ناایمن مجوز ساخت دریافت نمی کند ولی باید خودروها حداقلها را داشته باشند. به عنوان مثال ترمز ای بی اس ، ایربک و... ولی بر اساس آمار تصادفات به دلیل بالا بودن آمار خرید و فروش پراید در کشور طبیعی است که بیشترین آمار تصادفات مربوط به پراید است.

وی افزود: مردم خودشان می دانند کدام خودرو ناایمن است.

احمدی مقدم در مورد اجرای قانون برخورد با افرادی که ماهواره دارند گفت: این قانون به قوت خود باقی است و اگر پلیس جرم مشهودی را ببیند برخورد می کند ولی اگر جرم مشهود نباشد منوط به مجوز دستگاه قضا است.

وی اظهار داشت: آنهایی که دیش ماهواره خود را در بالکن خانه نصب می کنند نوعی دهن کجی به قانون است و باید با آنها برخورد شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: طرح نوروزی نیروی انتظامی تا 10 روز آینده آغاز می شود و تلاش می کنیم امنیت محلات را ارتقا دهیم.

