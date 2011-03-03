6 توصیه مهم معاون دستگاه قضا به دادستانها/ لزوم کاهش آمار بازداشتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با بیان اینکه کسانی که در مسند قضاوت قرار می گیرند باید غیر از داشتن علم کافی، شناخت کاملی از حق و باطل داشته باشند، گفت: این مهم را مقام معظم رهبری در مورد حوادث بعد از انتخابات هم گوشزد کردند تا شناخت مردم از حق و باطل بیشتر شود.

وی با اشاره به برخی قانوندانان قانون شکن در دادگاهها گفت: عده ای از افراد در مسند وکالت با شناخت کاملی که از قانون دارند اقدام به قانون شکنی می کنند و این نوعی دلالی است. من بارها گفته ام که وکالت آری ولی دلالی هرگز. اگر وکیلی بداند امری که حق نیست آن را حق جلوه دهد درآمدش از این راه حرام است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: اصل بر بیگناه بودن تمامی افراد است و اینکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحیح نیست. دادستان باید احساس امنیت را در میان جامعه ایجاد کند تا بیگناهی در حبس نماند.

حجت الاسلام رئیسی پیگیری سریع پرونده هایی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود را لازم و ضروری دانست و افزود: دادگاه تنها یک مرحله از پیگیری پرونده است و دادستان باید تا انتهای پرونده، پرونده را دنبال کند.

وی افزود: برخی از پرونده ها موجب تشویش اذهان عمومی می شود و افکار عمومی را درگیر می کند که باید دادستان به سرعت به آن رسیدگی کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در پیگیری پرونده های مواد مخدر گفت: هر چند که آمارها نشان می دهد که دستگاه قضایی در این راه قاطع است ولی در کنار کارهای امنیتی اطلاعاتی، انتظامی و قضایی باید بخش های دیگر هم فعال شوند که می توان به فرهنگ سازی برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه اشاره کرد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به بالا بودن آمار بازداشتی ها در کشور گفت: باید دادستان ها به دنبال کاهش آمار بازداشتی ها باشند به عنوان مثال اگر لازم نیست یک شخص بازداشت شود چرا حکم بازداشت او را صادر می کنند؟ اگر لازم است سه یا چهار ساعت شخص را نگه دارند تا موضوع حل شود اما نگذارند شخص ظهر پنجشنبه تا روز شنبه را در بازداشت بماند.

وی افزود: دستور العملی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا هیئت های ویژه ای در هر استان تشکیل شده و با حضور اطلاعات ارزشیابی قضات، دادستان ها و دادگستری ها وضعیت زندانیانی که چهار ماه از بازداشتشان می گذرد ولی هنوز پرونده آنها مشخص نیست و زندانیانی که انتظار دادگاه را می کشند و همچنین زندانیانی که جرمشان متناسب با حکمشان نیست به سرعت مشخص شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به یک روایت گفت: روایت داریم که قاضی باید تمامی اسامی زندانیانش را در جلوی چشمش داشته باشد تا هر 24 ساعت یک بار وضعیت آنها را رسیدگی کند. من به دادستانها توصیه می کنم که بدون اطمینان به هیچکس به سرعت وضعیت پرونده افراد زندانی را بررسی کنند تا خدایی ناکرده کسی حتی یک ساعت بیشتر زندانی نشود.

وی گفت: متاسفانه برخی به دلیل بالا رفتن صدای متهم و یا برای اینکه روی او را کم کنند وی را بازداشت می کنند که این صحیح نیست. من به دادستانها توصیه می کنم که در آخر هر هفته وضعیت بازداشتی های خود را کنترل کنند.