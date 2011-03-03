پرداخت 158 میلیارد تسهیلات اشتغال زایی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آمل گفت: با اختصاص این میزان تسهیلات برای هفت هزار و404 نفر درشهرستان آمل اشتغال زایی شد.

وی افزود: بیشتر شغل های ایجاد شده شهرستان آمل در این مدت در بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و خدماتی بوده است.

معاون فرماندار آمل تصریح کرد: در ده ماه امسال، پنج هزار و 231 شغل از سوی دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی شهرستان آمل ایجاد شد.

رسولی، با اشاره به اینکه حدود 46 درصد صنعت مازندران در شهرکهای صنعتی و بخش های مختلف شهرستان آمل وجود دارد، اضافه کرد: شهرستان آمل از توانمندی بالایی برای ایجاد اشتغال برخوردار است.

وی، علاقه بالای مردم شهرستان آمل برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف را ستودنی دانست و گفت: خوشبختانه سرمایه گذاران آملی در سالهای گذشته موفقیت های زیادی در بحث ایجاد اشتغال در این شهرستان داشتند.

معاون فرماندار آمل با بیان اینکه هدف دولت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان است، از روسای دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست، از بروکراسی های دست و پاگیر اداری در طرح های اشتغالزایی خودداری کنند.

شهرستان آمل حدود 370 هزار نفرجمعیت دارد.