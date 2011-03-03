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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

رسولی اعلام کرد:

پرداخت 158 میلیارد تسهیلات اشتغال زایی در آمل

پرداخت 158 میلیارد تسهیلات اشتغال زایی در آمل

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار آمل از پرداخت 158میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بخش های مختلف طی پنج سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته  اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آمل  گفت: با اختصاص این میزان تسهیلات برای هفت هزار و404 نفر درشهرستان آمل اشتغال زایی شد.

وی افزود: بیشتر شغل های ایجاد شده شهرستان آمل در این مدت در بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و خدماتی بوده است.

 معاون فرماندار آمل تصریح کرد: در ده ماه امسال، پنج هزار و 231  شغل از سوی دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی شهرستان آمل ایجاد شد.

رسولی، با اشاره به اینکه حدود 46 درصد صنعت مازندران در شهرکهای صنعتی و بخش های مختلف شهرستان آمل وجود دارد، اضافه کرد: شهرستان آمل از توانمندی بالایی برای ایجاد اشتغال برخوردار است.

وی، علاقه بالای مردم شهرستان آمل برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف را ستودنی دانست و گفت: خوشبختانه سرمایه گذاران آملی در سالهای گذشته موفقیت های زیادی در بحث ایجاد اشتغال در این شهرستان داشتند.

معاون فرماندار آمل با بیان اینکه هدف دولت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان است، از روسای دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست، از بروکراسی های دست و پاگیر اداری در طرح های اشتغالزایی خودداری کنند.

شهرستان آمل حدود 370 هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1265883

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