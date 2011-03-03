اختصاص 6 میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبدالهی شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش تقدیر از حامیان صنعت مازندران در سالن اجتماعات بانک ملی مازندران گفت: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در بخش مصارف خانگی با 20 درصد کاهش مصرف حامل های انرژی مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت و معدن کشور نجابت به خرج داده و با همدلی و همکاری در مدت این سه ماه بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برنامه ها را به خوبی پیش برده اند تصریح کرد: در حوزه صنعت و معدن با افزایش حامل های انرژی مواجه بودیم که دلیل عمده آن افزایش تولید است.

عبداللهی، با بیان اینکه دوست و دشمن با اجرایی شدن قانون هدفمندی یاارنه ها مخالفت ندارند اظهار داشت: این قانون باید تبدیل به یک فرصت شود.

وی با اشاره به اینکه نباید افزایش هزینه ها را از محل افزایش قیمت محصولات جبران کنیم یادآور شد: صنعتگرانی که از این قانون سربلند خارج شوند قدرت رقابت بیشتری دارند.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه اصلاح قیمت ها یکی از بخش های قانون هدفمندی یارانه است خاطرنشان کرد: بخش های بعدی شامل مسائل بانکی، گمرکی و مالیاتی است که باید اصلاح شود و سال آینده به این موارد پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سال آینده وضعیت تسهیلات بهتر خواهد بود افزود: برای سال آینده شش میلیارد دلار تسهیلات در قالب صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت در نظر گرفتیم.

عبداللهی با بیان اینکه دولت برای توزیع ریالی بودجه فصل صنعت و معدن، 230 درصد رشد را پیشنهاد داده تصریح کرد: توجه به بخش تولید و بنگاه ها مورد توجه دولت است.

وی با اشاره به اینکه مصوبات ستاد تسهیل مانند مصوبات سفر دولت بوده و حکم اجرایی دارد گفت: از هفته گذشته دور دوم سفرهای ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن آغاز شده که رویکرد آن بررسی مصوبات سفر دور قبل است.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت صنایع و معادن مصوبات ستاد تسهیل در برخی استان ها با کاستی هایی همراه بوده اظها رداشت:یکی از دستور کارهای این ستاد توجه به واحدهای تاثیرپذیر از قانون هدفمندی یارانه ها است.

وی با اعلام شماره 09612 در خصوص رویکرد این شماره یادآور شد: موارد ستاد تسهیل که از طرف مردم به این شماره اعلام شود ، مشکل به صورت خودکار به واحد مرتبط ارجاع داده شده و بررسی می شود و همچنین سوالاتی که مربوط به بخش هدفمندی یارانه ها است از طریق این شماره پیگیری می شود.

عبداللهی، مازندران را از استان های پیش رو در بخش صنایع و معادن عنوان کرد.