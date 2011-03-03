توسعه فعالیتهای ورزشی سلامت و نشاط را در جامعه افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزائی اصل شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از هیئت های ورزشی و باشگاه های برتر شهرستان سنندج در سال 89، اظهار داشت: توجه به برنامه های ورزشی و گسترش آن باعث افزایش نشاط و سلامتی در میان اقشار مختلف مردم می شود.

وی عنوان کرد: در عصر حاضر توجه به ورزش و برنامه های ورزشی به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی جوامع مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به این جایگاه مهم و ارزشمند می طلبد که برنامه ریزی بهتری برای توسعه و اعتلا این مهم در استان کردستان صورت گیرد.

فرماندار شهرستان سنندج یکی از خروجی های توسعه ورزش در جامعه را تامین سلامتی عنوان کرد و افزود: جوامع سالم می توانند با بهره گیری از توان و امکانات خود زمینه های رشد و توسعه را فراهم کنند و به همین دلیل امروز توسعه ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

میرزائی اصل با اشاره به اقدامات و برنامه های اجرا شده در شهرستان سنندج در راستای توسعه فعالیت های ورزشی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی پنج سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه اماکن ورزشی و افزایش سرانه در این شهرستان صورت گرفته و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر به توسعه ورزش در مناطق روستایی شهرستان سنندج شد و بیان داشت: با توجه به اینکه بخشی از مردم شهرستان در مناطق روستایی سکونت دارند می طلبد که توجه بیشتری به این مهم در روستاهای سنندج در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

در ادامه این مراسم که با حضور فرماندار سنندج، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و جمعی از ورزشکاران برگزار شد، علاوه بر برگزاری برنامه های ورزشی و هنری، از روسا، نواب رئیس و باشگاه های برتر شهرستان سنندج در سال 89 تجلیل و تقدیر به عمل آمد.