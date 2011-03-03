پیروزی بارسلونا و توقف اوساسونا/ فاصله شاگردان گواردیولا با رئال زیاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته از رقابتها که چهارشنبه شب در شهرهای مختلف برگزار شد، تیم فوتبال بارسلونا در شرایطی که مهمان تیم والنسیا بود با تنها گل دقیقه 77 لیونل مسی موفق شد میزبانش را شکست دهد و با 71 امتیاز همچنان تیم صدرنشین لالیگا باشد. تیم فوتبال اوساسونا نیز که دو بازیکن ایرانی - شجاعی و نکونام - را در اختیار دارد در زمین خود برابر دپورتیوولاکرونا متوقف شد.

در دیدارهای چهارشنبه شب هفته بیست و ششم لالیگا نتایج زیر رقم خورد:

* اوساسونا صفر - دپورتیوولاکرونا صفر

* رئال سوسیه داد یک - لوانته یک

* ویارئال یک - هرکولس صفر

* رئال زاراگوزا 2 - آتلتیک بیلبائو یک

* ختافه یک - آتلتیکومادرید یک

* والنسیا صفر - بارسلونا یک

پنج شنبه 12/12/1389

* آلمریا - راسینگ سانتاندر

* رئال مادرید - مالاگا