اولین دوره آموزش مربیگری کشتی آزاد و فرنگی در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با حضور بیش از 60 نفر اولین دوره آموزشی مربیگری درجه سه در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی به همت کمیته آموزش و مربیان هیئت کشتی کردستان در سنندج آغاز شد.

مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت کشتی کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این دوره آموزشی که با استقبال بسیار خوب مواجه شد، بیش از 90 نفر برای حضور در دوره اعلام آمادگی کردند که مقرر شد در مرحله اول 60 نفر پذیرش شوند و در مرحله دوم که ماه آینده در شهر سقز برگزار می شود بقیه افراد حضور داشته باشند.

جمشید خیرآبادی افزود: در این دوره آموزشی با بهره گیری از حضور اساتید برجسته دانشگاهی و مربیان صاحب نام کشوری، آخرین شیوه های مربیگری را به افراد شرکت کننده آموزش می دهند و در پایان نیز از شرکت کننده آزمون نهایی گرفته می شود تا بر این اساس برای افراد برتر گواهی و مدرک مربیگری صادر شود.

وی به اساتید حاضر در این دوره آموزشی اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره مباحث مختلفی از جمله فیزیولوژی، روان شناسی، تغذیه در ورزش، حقوق ورزشی و قوانین و مقررات داوری به همراه مباحث عملی در بحث مربیگری کشتی با حضور اساتید برجسته کشوری آموزش داده می شود.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مدتهاست که خلاء برگزاری دوره های آموزشی در کشتی کردستان به چشم می خورد که انتظار داریم با توجه به وضعیت فعلی هیئت توجه به مسائل آموزشی در حوزه های مختلف ورزشکاران، مربیان و داوران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

خیرآبادی همچنین از حضور و برگزاری اردوهای تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد کشور در رده های مختلف سنی در سال آینده در استان کردستان خبر داد و یادآور شد: بدون شک برگزاری اردوهای تیم ملی کشتی در کردستان به عنوان یک دوره آموزشی می تواند در راستای ارتقاء سطح کشتی این استان موثر و مفید باشد.