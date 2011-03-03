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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

آمریکا درباره سفر به ساحل عاج هشدار داد

آمریکا درباره سفر به ساحل عاج هشدار داد

همزمان با بالاگرفتن تنشها در ساحل عاج در پی انتخابات ریاست جمهوری، دولت آمریکا درباره سفر تبعه های این کشور به ساحل عاج هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: علاوه بر موقعیت ناپایدار سیاسی که به واسطه انتخابات ریاست جمهوری تنش زا در 28 نوامبر 2010 در ساحل عاج ایجاد شده، ممکن است بحران اقتصادی باعث کمبود سوخت، غذا و دیگر کالاهای ضروری در این کشور شود. از شهروندان آمریکایی می خواهیم تا اطلاع ثانوی از سفر به ساحل عاج ممانعت ورزند.

تنشهای فعلی در ساحل عاج در پی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بروز پیدا کرد و طی آن اختلافی بین گباگبو و "الحسن واتارا" بروز کرد و گباکبو با برنده اعلام کردن خود به ریاست خود بر ساحل عاج ادامه داد.

علاوه بر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا که مخالفت خود را با ادامه ریاست گباگبو اعلام کرده بودند آفریقا نیز به ادامه چنین وضعیتی هشدار داده بود.

کد مطلب 1265902

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