واحدهای صنعتی فقط 40 درصد تولیدات خود را عرضه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش تقدیر از حامیان صنعت مازندران در سالن اجتماعات بانک ملی مازندران در ساری اظهار داشت:فعال بودن بخش تولید باعث اشتغالزایی و اقتصاد قوی می شود.

وی افزود: منابع مالی محدود ،پاسخگو نبودن سیستم اداری و طولانی بودن مراحل اداری اخذ مجوز از مسائلی است که باعث می شود موارد خوشایند اتفاق نیفتد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار تولید صنعت و معدن بسیار مشکل است تصریح کرد:مشکلات فراوانی در این بخش وجود دارد که در کل کشور عام است.

وی با اشاره به اینکه حل برخی مسائل در استان میسر بوده و باعث آماده شدن بستر می شود یادآور شد: برخی تنگ نظری ها برای پاسخگویی به استعلام ها، توجه نکردن به نیرو و ظرفیت استان و تامین منابع مالی از جمله این موارد است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استمهال بانک ها نتیجه شرایط غیر ارادی است که اصلا بر عهده سرمایه گذار نیست گفت: این شرایط بر تولیدکننده تحمیل شده که نیاز به مساعدت بیشتری در این بخش است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه حفظ اشتغال موجود از اهمیت برخوردار است افزود: ایجاد اشتغال در مرحله بعدی قرار دارد که با حفظ سرمایه در گردش برطرف می شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی مازندران فعال نیستند تصریح کرد: واحدهای فعال با ظرفیت حدود 40 درصد مشغول به کا رهستند و ظرفیت خالی زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها بخش مهمی از صنعت را آسیب می زند یادآور شد: به همین منظور دولت 30 درصد از درآمد اجرایی شدن این قانون را به عنوان بازتولید به بخش صنعت اختصاص داده است.

یوسف نژاد ضمن ابراز گلایه از به تاخیر افتادن انتخابات اتاق بازرگانی و نگرانی هایی که در این خصوص به وجود آمده خاطرنشان کرد: وزیر صنایه باید به خاطر این تاخیر عذرخواهی کند.