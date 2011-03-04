درک "اعمال درست" وظیفه وجدانی هر فرد است

دکتر کیث میلر استاد فلسفه و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند گفت: باید توجه داشت همه حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، اخلاق عملی، اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری باید با یکدیگر در نظر گرفته شوند.

وی افزود: وقتی این حوزه‌ها با یکدیگر در نظر گرفته شوند بهتر عمل می‌کنند. به عبارت دیگر این حوزه‌ها یک کل و ساختار یکپارچه هستند نه جدا و متمایز از یکدیگر.

مؤلف "اخلاق کامپیوتر" در ادامه تصریح کرد: فرااخلاق بنیان اخلاق عملی را شکل می‌دهد. اخلاق توصیفی به ارائه چشم اندازی در ارتباط با آنچه ما باید درباره اخلاق هنجاری فکر کنیم کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: در تمام این موارد، اخلاق به دنبال این است که چه چیزی درست است و در واقع تعیین و تجویز می‌کند که چه چیزی صحیح و درست است و چه چیزی نادرست. این موضوع می‌تواند در نتیجه بحث و گفتگو نیز حاصل شود.

میلر با اشاره به اینکه دانستن اینکه چه چیزی درست و صحیح است وظیفه اصلی وجدان انسان است، گفت: همچنین اینکه چه چیزی از لحاظ اخلاقی درست و قابل قبول است برای اتحاد و انسجام یک جامعه ضروری و مهم است. به عبارت دیگر دانستن فعل صحیح و ناصحیح وظیفه اساسی یک جامعه منسجم و یکپارچه است.

مؤلف "راهنمای اخلاق کامپیوتر" یادآور شد: وقتی از این منظر کلان و با چنین دید گسترده‌ای نظاره کنیم درمی‌یابیم که فرااخلاق مبنای نظری و تئوریک را برای موارد ملموس و عملی به وجود می‌آورد که این موارد عملی بطور معمول در اخلاق عملی مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرند.