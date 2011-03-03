بعضی از بانکهای کردستان برای حمایت از صنعت بهانه جویی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله کاردانی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن استان کردستان اظهار داشت: برغم تاکید مسئولان استان و برگزاری جلسات متعدد ولی همچنان شماری از بانکها برای حمایت از بخش صنعت و معدن در این استان بهانه جویی می کنند.

وی عنوان کرد: استان کردستان در حوزه های صنعت و معدن دارای توانمندی و پتانسیل بسیار خوبی است که بدون شک می توان با بهره برداری صحیح از این همه توانمندی زمینه را برای توسعه و پیشرفت همه جابنه کردستان فراهم کرد که البته با این شیوه این مهم خیلی دیر عملی می شود.

مدیر اجرایی خانه صعت و معدن کردستان افزود: یکی از نیازهای اصلی استان کردستان در راستای توسعه و پیشرفت توجه بیشتر به حوزه صنعت و معدن است که البته این مهم نیازمند تسهیلات بانکی با بهره پائین و بخشودگیهای مختلف است تا زمینه را برای ترغیب و تشویق افراد سرمایه گذار در کردستان فراهم کند.

کاردانی ضمن انتقاد از وضعیت ساخت شهرک صنعتی در شهر مریوان گفت: طرح ساخت شهرک صنعتی در شهر مریوان در سال 76 به تصویب رسید که متاسفانه بعد از گذشت بیش از 13 سال هنوز هم اقدام چندانی برای فعال کردن این مهم انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان تصویب این طرح تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان موافقت خود را برای ساخت و راه اندازی این شهرک صنعتی اعلام کردند که متاسفانه هم اکنون با توجه به دخالت دادن سلیقه های شخصی یکی دو اداره و سازمان با ساخت آن مخالفت کرده اند.

مدیر اجرایی خانه صنعت و معدن کردستان در پایان بیان داشت: با توجه به استعداد و توانمندی های شهر مریوان راه اندازی و ساخت شهرک صنعتی یک نیاز لازم و ضروری است و می تواند در زمینه توسعه این شهرستان و افزایش صادرات غیرنفتی در استان موثر و مفید باشد.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به حوزه صنعت و معدن با حضور استاندار کردستان، مدیران ادارات و سازمان های دولتی مسئول، مدیران بانک های عامل و جمعی از افراد صنعتگر و سرمایه گذار در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت.