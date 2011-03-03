به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام هادی حسین خانی شامگاه چهارشنبه در دومین گردهمایی اساتید اخلاق حوزه‌های علمیه که با عنوان تهجد در مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر اخیرشان به قم و در سخنان متعدد به خصوص در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه بر روی چند محور تأکید فراوانی داشتند و از جمله مهم‌ترین آن‌ها محور قراردادن اخلاق در مباحث تهذیب در حوزه‌ها بود.



برای هر مدرسه علمیه؛ یک استاد اخلاق ثابت



وی ابراز داشت: اگرچه باید محور تمرکز در این مباحث حوزه علمیه قم باشد اما ضرورت دارد برای حوزه‌های سراسر کشور نیز فعالیت‌های خاصی صورت گیرد و به عنوان مثال برای هر مدرسه علمیه در استان‌ها یک استاد اخلاق ثابت برای هدایت معنوی طلاب در نظر گرفته شود.



حسینخانی با اشاره به فعالیت معاونت تهذیب برای تحقق فرمایشات رهبری خاطرنشان کرد: برپا کردن دروس اخلاق عمومی برای طلاب از جمله این فعالیت‌ها بوده است که از برپایی این دروس در مدرسه فیضیه شروع و با استقبال از سوی طلاب مواجه شد.



لزوم توجه بیشتر به اخلاق عملی در حوزه



معاون تهذیب حوزه علمیه با تاکید بر پرداختن به مباحث اخلاق نظری و عرفان نظری تصریح کرد:‌‌ همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند باید علاوه بر این گونه مباحث بیش از پیش به مباحث عرفان و اخلاق نظری پرداخته شود و مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: توجه به سیره عالمان و بزرگان دینی مانند آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و... در حوزه برنامه ریزی شده تا سیره عملی آن‌ها به سمع و نظر طلاب محترم برسد.



حسینخانی با اشاره به تدوین تقویم عبادی حوزه اضافه کرد: بحث ترغیب و تشویق و فرهنگسازی برای تهجد و نماز شب خواندن در میان طلاب نیازمند کار بیشتری است.



وی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین سفر اخیر فرمودند که باید از میان 50 هزار طلبه کشور بیش از 30 هزار طلبه هر شب، نماز شب بخوانند و ما برای تحقق این موضوع کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا جوانب موضوع را بررسی کنند.



وی تأکید کرد: برگزاری دومین گردهمایی اساتید تهذیب و دعوت از بزرگان اخلاق نیز برای دریافت نظرات ایشان در این حوزه است.